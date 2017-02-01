Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин прокомментировал включение Евгения Гараничева, Дмитрия Малышко и Александра Логинова в состав команды на чемпионат мира в Хохфильцене.

«Малышко и Гараничеву дали шанс на Европе. Гараничев не совсем, но справился, а Малышко-то – вообще никак. Накануне чемпионата мира – такая форма. Как его привести в порядок за 10 дней? Ничего не понимаю.

Чемпионат Европы не такой уж сильный по составу, а сейчас читаешь интервью некоторых наших заслуженных людей: «Логинов – конкурент для Шипулина», «Фуркад боится, что Логинов его обыграет!». Для меня это смешно, зачем такое писать? Логинов в неплохой форме, но даже на Кубок мира он приедет и может не справиться. Не забывайте, что на Европе еще и сервис-бригада хорошо сработала», – рассказал Аликин.