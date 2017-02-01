Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал критику Мартена Фуркада в адрес Александра Логинова.

«В спорте есть шутливая поговорка: сильному тренироваться не надо, а слабому не поможет. Если Логинов хороший спортсмен, а он доказал, что является таковым, то спокойно будет идти вместе со своим караваном куда считает нужным.

На Фуркада тоже есть давление. Он придумал себе раздражителя и, наверное, таким образом, настраивается не чемпионат мира. Хотя, безусловно, он ведет себя немножко странно. Мягко говоря. Я не знаю, зачем ему это нужно. Когда один французский журналишка рисует мерзость – это демократия, а когда люди возвращаются в спорт демократическим путем, это кому-то не нравится. Все это очень странно.

У Фуркада единственный конкурент – он сам. Что ему Логинов? Просто он почувствовал мощь и уверенность. Он будет претендовать на то, чтобы вручать Нобелевские премии, участвовать в Советах Безопасности ООН, решать судьбу Сирии. Думаю, что недалек тот день, когда Фуркад потребует встречи с Трампом. Мартен – великий человек и делает то, что считает нужным.

По большому счету мне наплевать на то, какой Фуркад человек. Мне что с ним детей крестить? Как спортсменом я им буду восхищаться, а его человеческие качества пусть обсуждают граждане Франции. Знаю одно: как говорят врачи, которые сталкивались с мононуклеозом, это болезнь, которая позволяет проводить манипуляции с кровью. Только и всего. Безо всяких намеков. Это исключительно констатация фактов», – рассказал Губерниев.