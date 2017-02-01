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    Евгений Редькин: «Мартен Фуркад – трус, он просто боится Логинова»

    Теги сборная России сборная Франции допинг Мартен Фуркад Евгений Редькин Александр Логинов

    Олимпийский чемпион Евгений Редькин заявил, что французский биатлонист Мартен Фуркад опасается конкуренции со стороны россиянина Александра Логинова.

    «Почему Фуркад оставил такой комментарий? Просто боится! Он трус. Может, конкуренции испугался, может, еще чего. Здесь все равны. Логинов нарушил правила и отбыл за это наказание. Никаких вопросов больше быть не должно.

    Возможно, отчасти, это его мнение, а отчасти – мнение сторонних товарищей, возникшее на общеполитическом фоне. Вполне вероятно, что на западные федерации тоже оказывается давление. Позже комментарий Мартена был удален. Может, написал в сердцах, погорячился. Потом подумал и удалил», – сказал Редькин.

    Фуркад нападает на Логинова. И он прав

    Опрос

    Прав ли Мартен Фуркад, словесно атакуя Логинова?

    9050 голосов 6
    • Да, имеет право
      38%
    • Нет, Логинов уже отбыл наказание
      62%

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