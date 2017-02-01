Олимпийский чемпион Евгений Редькин заявил, что французский биатлонист Мартен Фуркад опасается конкуренции со стороны россиянина Александра Логинова.

«Почему Фуркад оставил такой комментарий? Просто боится! Он трус. Может, конкуренции испугался, может, еще чего. Здесь все равны. Логинов нарушил правила и отбыл за это наказание. Никаких вопросов больше быть не должно.

Возможно, отчасти, это его мнение, а отчасти – мнение сторонних товарищей, возникшее на общеполитическом фоне. Вполне вероятно, что на западные федерации тоже оказывается давление. Позже комментарий Мартена был удален. Может, написал в сердцах, погорячился. Потом подумал и удалил», – сказал Редькин.

Фуркад нападает на Логинова. И он прав