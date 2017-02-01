Анфиса Резцова: «Если Фуркад, как говорится, не пойман – не вор, это не значит, что он чист»
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала высказывание французского биатлониста Мартена Фуркада насчет допингового прошлого россиянина Александра Логинова.
«Такое оскорбительное отношение к людям не красит Фуркада, каким бы сильным спортсменом он ни был.
Я считаю, что российская сторона: тренеры, чиновники, спортсмены должны отстаивать мнение, что Фуркад не прав. Если Фуркад, как говорится, не пойман – не вор, это не значит, что он чист. Поэтому он должен по-человечески относиться ко всем.
Ребята и тренеры должны психологически поддержать Александра, чтобы он не обращал на такие выпады внимание, а просто вышел и доказал, что он сильный», – сказала Резцова.
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