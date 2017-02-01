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    Анфиса Резцова: «Если Фуркад, как говорится, не пойман – не вор, это не значит, что он чист»

    Теги сборная России сборная Франции допинг Анфиса Резцова Мартен Фуркад Александр Логинов

    Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала высказывание французского биатлониста Мартена Фуркада насчет допингового прошлого россиянина Александра Логинова.

    «Такое оскорбительное отношение к людям не красит Фуркада, каким бы сильным спортсменом он ни был.

    Я считаю, что российская сторона: тренеры, чиновники, спортсмены должны отстаивать мнение, что Фуркад не прав. Если Фуркад, как говорится, не пойман – не вор, это не значит, что он чист. Поэтому он должен по-человечески относиться ко всем.

    Ребята и тренеры должны психологически поддержать Александра, чтобы он не обращал на такие выпады внимание, а просто вышел и доказал, что он сильный», – сказала Резцова.

    Фуркад нападает на Логинова. И он прав

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