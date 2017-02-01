Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала высказывание французского биатлониста Мартена Фуркада насчет допингового прошлого россиянина Александра Логинова.

«Такое оскорбительное отношение к людям не красит Фуркада, каким бы сильным спортсменом он ни был.

Я считаю, что российская сторона: тренеры, чиновники, спортсмены должны отстаивать мнение, что Фуркад не прав. Если Фуркад, как говорится, не пойман – не вор, это не значит, что он чист. Поэтому он должен по-человечески относиться ко всем.

Ребята и тренеры должны психологически поддержать Александра, чтобы он не обращал на такие выпады внимание, а просто вышел и доказал, что он сильный», – сказала Резцова.

Фуркад нападает на Логинова. И он прав