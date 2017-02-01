Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала состав сборной России на чемпионат мира в Хохфильцене.

«Малышко в сборной? Странно… Он такой нестабильный был, результаты неубедительные. Но раз руководство команды так считает, то нет вопросов. Главное, чтоб не задвигали тех, кто лучше на сегодняшний день. Это было бы обидно.

Что касается Дарьи Виролайнен, я рада, что наконец-то она попала в первую сборную. Функционально она посильнее тех будет, кто постоянно вызывался на Кубок мира. Конечно, меня беспокоит ее стрельба стоя. Нашелся бы человек, который сделал бы ей подсказку, исправил ошибку, какую она все время делает. Иногда можно исправить стрельбу одномоментно. По крайней мере, в моей собственной карьере такое было», – рассказала Резцова.