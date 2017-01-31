Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась мнением о конкуренции на чемпионате Европы и сравнила биатлонистов Антона Шипулина и Александра Логинова.

– Отношение к чемпионату Европы скептическое. Многие считают, что уровень конкуренции на нем довольно низкий.

– Не согласна. Посмотрите – здесь и Юлия Джима выступает, и Анастасия Меркушина, которая практически на всех этапах Кубка IBU бежала. Возьмите нашу женскую команду на Кубке мира: некоторые девушки и вовсе слабее тех, кто был на чемпионате Европы. И конкуренция в Польше была нисколько не меньше, чем на стратах рангом выше.

– Как считаете, сможет Антон Шипулин нас порадовать долгожданным личным золотом на главном старте?

– Хочется верить, конечно. Хотелось бы ему пожелать, чтобы он все-таки доказал, что он – Шипулин. Не надо только доказывать, что он такой же, как Фуркад. Нет! Он – Шипулин.

– Как на его фоне смотрится Логинов?

– Может быть, могу их где-то на равных поставить. После побед на Европе Логинов, как и Старых, чувствует определенный негатив, связанный со всей этой допинговой историей.

Физически он доказал, что не хуже Шипулина, что готов рубиться, но многое будет зависеть от того, как его подведут психологически тренеры. Я думаю, что он сможет бороться за медали, – сказала Резцова.