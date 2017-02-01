Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал заявление француза Мартена Фуркада о допинговом прошлом россиянина Александра Логинова.

«Теперь проявилась вся сущность этого человека, он для меня перестал быть личностью. Он не знает сути вопроса, как все происходило. Для меня он как личность просто исчез, его больше не существует.

Изо дня в день складывается такое впечатление, что у него ноги трясутся – он великий спортсмен, но боится конкуренции.

А теперь второй вопрос: сколько было французских, американских, немецких, чешских, британских и других допингеров? С ними он тоже не будет разговаривать?» – сказал Тихонов.

«На месте Логинова я бы послал Фуркада. Александру Логинову нужно дать ему один ответ – обыграть Фуркада и доказать, что он хороший спортсмен. Александр Логинов – молодец. Он выдержал дисквалификацию на два года, которую получил не по своей вине.

Александру нужно молча обыгрывать всех, несмотря ни на кого. Никакой француз или американец не подействует на нормальных русских людей. Фуркад убрал сейчас свой комментарий – видимо, коленки дрожат. Вспомнил, что его могут дисквалифицировать», – цитирует Тихонова «Чемпионат».