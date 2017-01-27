Российская биатлонистка Светлана Слепцова рассказала о возвращении в сборную, а также о планах на будущее.

«Каждый мой старт – это необходимость кому-то что-то доказывать. При этом я постоянно слышу, что я – возрастная спортсменка и занимаю чье-то место, но с этим я не согласна: свое право быть в команде, пусть даже и в резервной, я заработала абсолютно честно. Но в целом все это конечно же давит.

Пусть у меня до сих пор не всегда выходит показать тот результат, который хочется, я очень отчетливо понимаю: три года, проведенные в Красноярске у Медведцева были самыми лучшими годами моей карьеры.

Меня ведь сейчас ничто по большому счету не держит в спорте. Есть определенные заслуги, дома лежит золотая олимпийская медаль, в бытовом плане свою дальнейшую жизнь я худо-бедно обеспечила.

Просто совершенно неожиданно я начала получать от тренировок ни с чем не сравнимое удовольствие. Иду туда с радостью, работаю с радостью, как бы ни уставала при этом.

– Что мешает с таким же настроением выходить на старт и не грузить себя никакими ненужными мыслями?

– На самом деле я очень близка к этому. Все несчастья, которые только могли со мной случиться, уже случились, поэтому ко многим вещам я отношусь гораздо спокойнее, чем раньше.

– Как далеко простирается резерв вашей мотивации и готовности работать?

– Другими словами, насколько меня еще хватит? Хотелось бы надеяться, что хватит до Олимпийских игр в Корее. Физический и функциональный резерв у меня для этого есть. Да и психологический тоже. Вопрос только в том, дадут ли мне этот шанс.

– Если все будет хорошо, и вы выступите на Олимпиаде, станете продолжать карьеру после?

– Нет, и это уже окончательное решение. Если в моей жизни случится Олимпиада в Корее, это станет завершающей точкой.

– А что потом?

– Хочу семью, хочу детей, а уже потом все остальное. Возможно, открою свой фитнес-центр.

– И никакого биатлона?

– И никакого биатлона!» – сказала Слепцова.