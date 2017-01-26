Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Владимир Брынзак: «Пусть Россия, Норвегия, Германия скажут, что тех, кто пойман на допинге, в команду не возьмут»

    Теги допинг СБР IBU сборная Украины жен федерация биатлона Украины Владимир Брынзак Союз биатлонистов Норвегии сборная Украины Ассоциация лыжных видов Германии

    Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак поделился мнением о требовании спортсменов к Международному союзу биатлонистов (IBU) об ужесточении антидопинговых правил.

    – 11 биатлонистов и один тренер сборной Украины поставили свои подписи под петицией об ужесточении антидопинговых правил, которую спортсмены направили в IBU.

    – Скажу так: меня не спрашивали, когда подписывали. Но я первый, кто сказал пару лет назад после того, как у нас были проблемы с Седневым, что наша федерация приняла решение, что мы больше никогда людей, дисквалифицированных на срок больше года, в команду на международные соревнования не возьмем.

    Кто хочет бороться с допингом, пусть объявят так же – вот тогда я скажу, что все борются. А то все говорят, но никто не хочет так поступить. Пусть Россия скажет, пусть Норвегия, Германия скажут, что кто будет пойман на допинге, в команду не возьмут. И все.

    А так разговоров много, а кто что думает на самом деле… Эти допуски, врачебные назначения, астма... Все это надоело уже, если честно.

    – Радикальные меры, на ваш взгляд, действительно могут помочь в решении проблемы?

    – Главное, чтобы для всех они были – чтобы не было у нас астматиков, чтобы больные не бегали. Тогда надо для всех одинаково. А то так одних так, а других – сразу прихватывают. Вот, Ольгу Абрамову наказали – ни за что.

    Комиссия медицинская их уже стала как прокуратура, а не как орган, который разбирается, что к чему. Есть вопросы, которые я тоже выскажу на внеочередном конгрессе, – сказал Брынзак.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться