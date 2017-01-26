Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак поделился мнением о требовании спортсменов к Международному союзу биатлонистов (IBU) об ужесточении антидопинговых правил.

– 11 биатлонистов и один тренер сборной Украины поставили свои подписи под петицией об ужесточении антидопинговых правил, которую спортсмены направили в IBU.

– Скажу так: меня не спрашивали, когда подписывали. Но я первый, кто сказал пару лет назад после того, как у нас были проблемы с Седневым, что наша федерация приняла решение, что мы больше никогда людей, дисквалифицированных на срок больше года, в команду на международные соревнования не возьмем.

Кто хочет бороться с допингом, пусть объявят так же – вот тогда я скажу, что все борются. А то все говорят, но никто не хочет так поступить. Пусть Россия скажет, пусть Норвегия, Германия скажут, что кто будет пойман на допинге, в команду не возьмут. И все.

А так разговоров много, а кто что думает на самом деле… Эти допуски, врачебные назначения, астма... Все это надоело уже, если честно.

– Радикальные меры, на ваш взгляд, действительно могут помочь в решении проблемы?

– Главное, чтобы для всех они были – чтобы не было у нас астматиков, чтобы больные не бегали. Тогда надо для всех одинаково. А то так одних так, а других – сразу прихватывают. Вот, Ольгу Абрамову наказали – ни за что.

Комиссия медицинская их уже стала как прокуратура, а не как орган, который разбирается, что к чему. Есть вопросы, которые я тоже выскажу на внеочередном конгрессе, – сказал Брынзак.