Украина пока не собирается бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени
Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что Украина пока что не собирается бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени из-за допинговых скандалов в российском спорте.
«Я высказывал свою позицию еще раньше. Будут доказательства – пусть наказывают как положено. Чего нам бойкотировать? Как примут решение, тогда и будем смотреть, что происходит в мире», – сказал Брынзак.
Напомним, что ряд национальных федераций выступили за бойкот российского этапа в случае недостаточно жестких действий Международного союза биатлонистов (IBU) по отношению к антитдопинговым нарушениям российскими биатлонистами.
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