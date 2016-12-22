Украина пока не собирается бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что Украина пока что не собирается бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени из-за допинговых скандалов в российском спорте.

«Я высказывал свою позицию еще раньше. Будут доказательства – пусть наказывают как положено. Чего нам бойкотировать? Как примут решение, тогда и будем смотреть, что происходит в мире», – сказал Брынзак.

Напомним, что ряд национальных федераций выступили за бойкот российского этапа в случае недостаточно жестких действий Международного союза биатлонистов (IBU) по отношению к антитдопинговым нарушениям российскими биатлонистами.