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    Украина пока не собирается бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени

    Теги Кубок мира сборная Украины жен федерация биатлона Украины Владимир Брынзак сборная Украины стадион Жемчужина Сибири (Тюмень)

    Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что Украина пока что не собирается бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени из-за допинговых скандалов в российском спорте.

    «Я высказывал свою позицию еще раньше. Будут доказательства – пусть наказывают как положено. Чего нам бойкотировать? Как примут решение, тогда и будем смотреть, что происходит в мире», – сказал Брынзак.

    Напомним, что ряд национальных федераций выступили за бойкот российского этапа в случае недостаточно жестких действий Международного союза биатлонистов (IBU) по отношению к антитдопинговым нарушениям российскими биатлонистами.

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      26%

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