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    Александр Касперович: «Думаю, что к чемпионату мира Гараничев выйдет на свою пиковую форму»

    Теги сборная России чемпионат Европы Александр Касперович Евгений Гараничев ЧМ-2017

    Главный тренер сборной России Александр Касперович прокомментировал готовность Евгения Гараничева к ЧМ-2017.

    «Я считаю, что Гараничев набирает форму. Скорость у него неплохая, но пока он ее еще не держит до конца.

    Я думаю, что к чемпионату мира Евгений выйдет на свою пиковую форму.

    Для этого он и принимает участие в чемпионате Европы. У него не хватает соревновательной практики», – рассказал Касперович.

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