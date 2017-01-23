Главный тренер сборной России Александр Касперович прокомментировал готовность Евгения Гараничева к ЧМ-2017.

«Я считаю, что Гараничев набирает форму. Скорость у него неплохая, но пока он ее еще не держит до конца.

Я думаю, что к чемпионату мира Евгений выйдет на свою пиковую форму.

Для этого он и принимает участие в чемпионате Европы. У него не хватает соревновательной практики», – рассказал Касперович.