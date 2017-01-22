Малышко заменит Поварницына в составе сборной России на чемпионате Европы
Тренерский штаб сборной России внес изменения в состав команды на чемпионат Европы, который пройдет в польском Душниках-Здруй 25-29 января.
Женщины: Дарья Виролайнен, Светлана Слепцова, Ирина Старых, Светлана Миронова, Анна Никулина, Ольга Якушова.
Мужчины: Александр Логинов, Алексей Слепов, Петр Пащенко, Юрий Шопин, Алексей Волков, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев.
Планируется, что Александр Поварницын примет участие в Универсиаде.
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