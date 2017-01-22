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    Малышко заменит Поварницына в составе сборной России на чемпионате Европы

    Теги Светлана Слепцова сборная России сборная России жен чемпионат Европы Ольга Якушова (Галич) Алексей Волков Евгений Гараничев Дмитрий Малышко Алексей Слепов Александр Логинов Дарья Виролайнен Ирина Старых Петр Пащенко Анна Никулина Александр Поварницын Светлана Миронова Юрий Шопин

    Тренерский штаб сборной России внес изменения в состав команды на чемпионат Европы, который пройдет в польском Душниках-Здруй 25-29 января.

    Женщины: Дарья Виролайнен, Светлана Слепцова, Ирина Старых, Светлана Миронова, Анна Никулина, Ольга Якушова.

    Мужчины: Александр Логинов, Алексей Слепов, Петр Пащенко, Юрий Шопин, Алексей Волков, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев.

    Планируется, что Александр Поварницын примет участие в Универсиаде.

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