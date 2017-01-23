Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Александр Логинов: «Наказание я отбыл и хочу начать все с нуля»

    Теги Кубок мира сборная России допинг чемпионат Европы Александр Логинов Александр Логинов ЧМ-2017

    Российский биатлонист Александр Логинов оценил свои шансы на попадание в команду на чемпионат мира в Хохфильцене.

    Вы верите в то, что можете попасть на чемпионат мира?

    – Если совсем честно, не думаю, что я в своем нынешнем состоянии готов к тем скоростям, которых требует чемпионат мира. Во всяком случае об этом точно рано рассуждать до того, как я выступлю на чемпионате Европы. Не попаду в Хохфильцен – не расстроюсь. Если мне скажут, что до чемпионата мира я еще не дорос, значит, так оно и есть.

    А, кроме того, я очень хочу стать чемпионом Европы. У меня ведь на взрослом уровне пока нет вообще никаких регалий, даже с чемпионатов страны – только юниорские победы.

    А поехать на предолимпийскую неделю в Корею хотели бы?

    – Не думал об этом. У нас такой вид спорта, что разумнее ничего вообще не загадывать и ни на что не рассчитывать. Конечно, было бы лучше знать заранее, в каких стартах ты участвуешь, и к ним целенаправленно готовиться. Но есть ведь и случайный фактор? Готовишься, готовишься, а потом упал и сломал руку. И что?

    Положим, руку вы сломали не в период соревновательной подготовки, а когда отбывали двухгодичную дисквалификацию. Насколько вы готовы говорить о том периоде вашей жизни?

    – Не готов. Все это до сих пор слишком тяжело и болезненно. Конечно же, я много раз думал пока отбывал дисквалификацию, как такое вообще могло со мной произойти? Ответа так и не нашел. Могу сказать одно: вся эта история стоила мне двух лет жизни. Наказание я отбыл и хочу начать все с нуля, – сказал Логинов.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться