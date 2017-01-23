Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий поделилась мнением насчет доминирования француза Мартена Фуркада.

«Конечно, Фуркада можно обыгрывать. Среди биатлонистов нет железных – все люди. Кто-то устает, кто-то некорректную работу проводит на огневом рубеже, которая не позволяет ему чисто стрелять.

Когда мы сами выступали, у нас была такая присказка: кто выигрывает последнюю гонку перед чемпионатом мира или Олимпиадой, тому на главном старте победить не удается. Так было в большинстве случаев.

Но будем надеяться, что на этот раз это своеобразное правило не повторится и победивший в масс-старте норвежец Йоханнес Бо сможет проявить себя в Хохфильцене», – сказала Богалий.

«Хорошим результатом на чемпионате мира для женской сборной России станет медаль.

Что касается мужчин, то надеюсь, что здесь будет победа или даже две. Надеюсь, что наши ребята завоюют золото в эстафете и поднимутся на подиум в двух из четырех личных гонок.

Наверное, болельщики ждут большего, но на вещи нужно смотреть объективно. Конкуренция в мировом биатлоне растет, и спортсмены из многих стран претендуют на то, чтобы попасть в заветную тройку», – отметила Богалий.