Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Анна Богалий: «Есть присказка: кто выигрывает последнюю гонку перед ЧМ, тот на главном старте не побеждает»

    Теги Анна Богалий сборная России сборная России жен сборная Норвегии сборная Франции Мартен Фуркад Йоханнес Бо ЧМ-2017

    Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий поделилась мнением насчет  доминирования француза Мартена Фуркада.

    «Конечно, Фуркада можно обыгрывать. Среди биатлонистов нет железных – все люди. Кто-то устает, кто-то некорректную работу проводит на огневом рубеже, которая не позволяет ему чисто стрелять.

    Когда мы сами выступали, у нас была такая присказка: кто выигрывает последнюю гонку перед чемпионатом мира или Олимпиадой, тому на главном старте победить не удается. Так было в большинстве случаев.

    Но будем надеяться, что на этот раз это своеобразное правило не повторится и победивший в масс-старте норвежец Йоханнес Бо сможет проявить себя в Хохфильцене», – сказала Богалий.

    «Хорошим результатом на чемпионате мира для женской сборной России станет медаль.

    Что касается мужчин, то надеюсь, что здесь будет победа или даже две. Надеюсь, что наши ребята завоюют золото в эстафете и поднимутся на подиум в двух из четырех личных гонок.

    Наверное, болельщики ждут большего, но на вещи нужно смотреть объективно. Конкуренция в мировом биатлоне растет, и спортсмены из многих стран претендуют на то, чтобы попасть в заветную тройку», – отметила Богалий.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться