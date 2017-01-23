Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева заявила, что раскрытие информации о терапевтических исключениях спортсменов не поможет в борьбе с допингом.

«А чем раскрытие этой информации поможет борьбе с допингом? Спортсмены станут от этого медленнее бежать? Здесь могут быть нарушены права человека о защите информации о частной жизни.

Что касается собрания, то спортсмены ждали реакции Международного союза биатлонистов (IBU) по вопросу их письма, а не относительно доклада Макларена.

Все понимают, что там больше вопросов, чем ответов, и необходимо проводить углубленное расследование, а спортсмены со своей стороны хотят обезопасить наш вид спорта от таких ситуаций в будущем. Поэтому большинство спортсменов, в том числе и российские, подписали это письмо», – сказала Домрачева.