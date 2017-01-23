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    Дарья Домрачева: «Чем информация о терапевтических исключениях поможет борьбе с допингом?»

    Теги Дарья Домрачева сборная России сборная России жен допинг IBU сборная Беларуси жен Ричард Макларен

    Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева заявила, что раскрытие информации о терапевтических исключениях спортсменов не поможет в борьбе с допингом.

    «А чем раскрытие этой информации поможет борьбе с допингом? Спортсмены станут от этого медленнее бежать? Здесь могут быть нарушены права человека о защите информации о частной жизни.

    Что касается собрания, то спортсмены ждали реакции Международного союза биатлонистов (IBU) по вопросу их письма, а не относительно доклада Макларена.

    Все понимают, что там больше вопросов, чем ответов, и необходимо проводить углубленное расследование, а спортсмены со своей стороны хотят обезопасить наш вид спорта от таких ситуаций в будущем. Поэтому большинство спортсменов, в том числе и российские, подписали это письмо», – сказала Домрачева.

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