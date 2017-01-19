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    Гараничев примет участие в чемпионате Европы и побежит эстафету в Антхольце

    Теги Кубок мира сборная России Дмитрий Губерниев чемпионат Европы Евгений Гараничев ЧМ-2017

    Российский биатлонист Евгений Гараничев выступит на чемпионате Европы в Душниках-Здруй.

    Сообщается, что через участие в соревнованиях биатлонист будет набирать форму к чемпионату мира. Гараничев выступит в составе сборной России вне квоты, так как является действующим победителем турнира в спринте и эстафете.

    Предполагается, что в Польше он побежит спринт и пасьют. Кроме того, на 6-м этапе Кубка мира в Антхольце Гараничев должен пробежать всю программу, включая эстафету.

    Также телекомментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что на чемпионате Европы может выступить еще один спортсмен из первой команды.

    «Там же мы можем увидеть еще одного биатлониста из основы! Кого? Знаю, но пока не скажу», – написал Губерниев.

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