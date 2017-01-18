Российский биатлонист Евгений Гараничев признался, что рассчитывает на выступление в эстафетах.

– Вы смирились с тем, что эстафеты вы больше не бегаете?

– Я никогда не отказывался от эстафет. Не бежал командные гонки в связи с функциональным состоянием.

Отношусь к решениям тренерского штаба спокойно. Никакой обиды нет. Неудачи в эстафетах прошлых сезонов не давят на меня перед стартом, – сказал Гараничев.