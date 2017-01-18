Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в марте рассмотрит информацию IBU по выбору Тюмени местом проведения ЧМ-2021.

«Пару недель назад IBU обратилась в WADA с просьбой продлить дедлайн для дачи объяснений по поводу присуждения Тюмени права провести ЧМ-2021 в свете предстоящего внеочередного заседания исполкома организации.

Всемирное антидопинговое агентство ответило, что формально продлить этот срок не может, отметив, тем не менее, что следующее заседание независимого комитета, надзирающего за соблюдением кодекса WADA, пройдет в марте, и всю документацию и информацию, представленную IBU до него, передадут в этот комитет для оценки и обсуждения», – сообщили в WADA.