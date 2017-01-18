Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась мнением о допинговом скандале.

«Меня больше всего поражает, что сразу после Игр в Рио в России была создана комиссия по борьбе с допингом. В итоге прошло время, и ничего не изменилось. На отечественных атлетов продолжают наседать, имен по-прежнему никто не называет.

Я считаю, мы должны агрессивно защищаться и доказывать свою правоту. Думаю, и президент Владимир Путин должен выступить в защиту наших спортсменов. А то, что ни день, то придумывают новое против нас», – сказала Резцова.