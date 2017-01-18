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    Анфиса Резцова: «Думаю, президент Путин должен выступить в защиту наших спортсменов»

    Теги сборная России сборная России жен допинг Владимир Путин сборная России сборная России жен Анфиса Резцова НОАК

    Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась мнением о допинговом скандале.

    «Меня больше всего поражает, что сразу после Игр в Рио в России была создана комиссия по борьбе с допингом. В итоге прошло время, и ничего не изменилось. На отечественных атлетов продолжают наседать, имен по-прежнему никто не называет.

    Я считаю, мы должны агрессивно защищаться и доказывать свою правоту. Думаю, и президент Владимир Путин должен выступить в защиту наших спортсменов. А то, что ни день, то придумывают новое против нас», – сказала Резцова.

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