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    Мужская индивидуальная гонка на Кубке IBU перенесена на 14 января из-за ветра, старт женской гонки отложен

    Теги Кубок IBU

    Мужская индивидуальная гонка на Кубке IBU в немецком Арбере перенесена на 14 января из-за ветра.

    Гонка должна была начаться сегодня в 12.00 по московскому времени.

    Старт женской гонки пока перенесен на полчаса. Таким образом, соревнование должно состоятся в 16.00.

    Следующее судейское собрание назначено на 14.30.

    Супермикст и смешанная эстафета, которые должны были пройти 14 января, отменены. Пока неизвестно, будут ли они проведены в рамках другого этапа Кубка IBU или будут отменены окончательно.

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