Мужская индивидуальная гонка на Кубке IBU перенесена на 14 января из-за ветра, старт женской гонки отложен

Мужская индивидуальная гонка на Кубке IBU в немецком Арбере перенесена на 14 января из-за ветра.

Гонка должна была начаться сегодня в 12.00 по московскому времени.

Старт женской гонки пока перенесен на полчаса. Таким образом, соревнование должно состоятся в 16.00.

Следующее судейское собрание назначено на 14.30.

Супермикст и смешанная эстафета, которые должны были пройти 14 января, отменены. Пока неизвестно, будут ли они проведены в рамках другого этапа Кубка IBU или будут отменены окончательно.