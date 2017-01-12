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    Алексей Волков: «Для меня сейчас Кубок IBU – это потеря мотивации»

    Теги Кубок мира сборная России Кубок IBU Алексей Волков

    Российский биатлонист Алексей Волков рассказал о том, как чувствует себя на Кубке IBU.

    – Когда тренеры говорят об отправке кого-то на Кубок IBU, нередко приводят ваш пример: мол, можно безболезненно выступить там и потом вернуться в основу. Вам действительно все равно, где выступать?

    – Конечно, разница есть, и очень существенная. На Кубке IBU очень не хватает ощущения праздника, какое присутствует здесь. Там есть добрая десятка сильных спортсменов, с кем можно конкурировать, но...

    Знаете, для меня сейчас Кубок IBU – это потеря мотивации. Есть масса спортсменов намного моложе меня, которых надо выкатывать через этот турнир, а я, выходит, занимаю чье-то место. Но что поделать, решает же тренерский штаб. Мне остается только показывать результаты.

    – У вас не возникает ощущения, что чуть ли не главной гонкой сезона для российских биатлонистов становится ноябрьский отбор?

    – У нас в России вообще каждая гонка – это отбор. Результат надо показывать всегда и везде, и права на ошибку практически никто не имеет, – сказал Волков.

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