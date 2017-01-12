Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «В команде некому принимать продуманные решения». Александр Тихонов – о причинах провала россиянок

    Теги Александр Тихонов Кубок мира сборная России жен

    Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что причина неудачного выступления россиянок в эстафете Рупольдинга (13-е место) кроется в неумении руководства команды принимать решения.

    «Почитайте, многие историки задают вопрос: «В чем причина побед Александра Невского?» Он умел принимать молниеносные продуманные решения во всех битвах, потому был великим.

    Я 13,5 лет принимал решения единолично. Говорю это, поскольку все мои тренеры живы. Они могли со мной не согласиться, но я принимал решения. Сегодня принять решение некому, я уже не боюсь об этом сказать», – сказал Тихонов.

    Опрос

    Кто довел женский биатлон в России?

    332 голосa
    • Александр Кравцов
      38%
    • Вольфганг Пихлер
      11%
    • слишком долго сидели на допинге
      33%
    • просто "баба Маша еще не родила"
      18%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться