«В команде некому принимать продуманные решения». Александр Тихонов – о причинах провала россиянок

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что причина неудачного выступления россиянок в эстафете Рупольдинга (13-е место) кроется в неумении руководства команды принимать решения.

«Почитайте, многие историки задают вопрос: «В чем причина побед Александра Невского?» Он умел принимать молниеносные продуманные решения во всех битвах, потому был великим.

Я 13,5 лет принимал решения единолично. Говорю это, поскольку все мои тренеры живы. Они могли со мной не согласиться, но я принимал решения. Сегодня принять решение некому, я уже не боюсь об этом сказать», – сказал Тихонов.