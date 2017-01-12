«В команде некому принимать продуманные решения». Александр Тихонов – о причинах провала россиянок
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что причина неудачного выступления россиянок в эстафете Рупольдинга (13-е место) кроется в неумении руководства команды принимать решения.
«Почитайте, многие историки задают вопрос: «В чем причина побед Александра Невского?» Он умел принимать молниеносные продуманные решения во всех битвах, потому был великим.
Я 13,5 лет принимал решения единолично. Говорю это, поскольку все мои тренеры живы. Они могли со мной не согласиться, но я принимал решения. Сегодня принять решение некому, я уже не боюсь об этом сказать», – сказал Тихонов.
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