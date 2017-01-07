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    Андерс Бессеберг: «Нам нужны неоспоримые доказательства применения допинга россиянами, но пока их нет»

    Теги Кубок мира сборная России сборная России жен допинг IBU Андерс Бессеберг Ричард Макларен

    Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг рассказал о мерах, которые организация примет в отношении России в связи с допинговыми скандалами.

    «Место проведения этапа Кубка мира вместо Тюмени будет определено на следующей неделе.

    Я понимаю, что все огорчены разоблачениями Макларена. Его отчет вышел только 9 декабря, поэтому у нас не так много времени, чтобы его изучать в ходе сезона. Я понимаю возмущения биатлонистов, которые хотят ясности.

    Я могу сказать, что политика IBU будет строиться в рамках нулевой терпимости к допингу. Я могу обещать вам, что мы проведем полную экспертизу доклада Макларена.

    Нам нужны доказательства применения допинга, положительные пробы и прочее. Чтобы они были неоспоримыми, а пока этого нет. Поэтому наша антидопинговая группа работает и тщательно изучает все обстоятельства.

    К сожалению, этот скандал касается всех атлетов, но я пока не могу сказать, когда будет следующая информация, но мы хотим как можно быстрее получить на стол доказательства вины», – сказал Бессберг.

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