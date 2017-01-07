Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг рассказал о мерах, которые организация примет в отношении России в связи с допинговыми скандалами.

«Место проведения этапа Кубка мира вместо Тюмени будет определено на следующей неделе.

Я понимаю, что все огорчены разоблачениями Макларена. Его отчет вышел только 9 декабря, поэтому у нас не так много времени, чтобы его изучать в ходе сезона. Я понимаю возмущения биатлонистов, которые хотят ясности.

Я могу сказать, что политика IBU будет строиться в рамках нулевой терпимости к допингу. Я могу обещать вам, что мы проведем полную экспертизу доклада Макларена.

Нам нужны доказательства применения допинга, положительные пробы и прочее. Чтобы они были неоспоримыми, а пока этого нет. Поэтому наша антидопинговая группа работает и тщательно изучает все обстоятельства.



К сожалению, этот скандал касается всех атлетов, но я пока не могу сказать, когда будет следующая информация, но мы хотим как можно быстрее получить на стол доказательства вины», – сказал Бессберг.