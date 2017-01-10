Немецкий журналист Хайо Зеппельт заявил, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах недоволен назначением Мутко на пост вице-премьера.

«Разговоры в МОК: Бах был недоволен решением Путина о назначении Мутко, которого подозревают в скрытии положительных проб, вице-премьером России. Пострадают ли их отношения?» – написал Зеппельт.