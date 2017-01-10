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    Хайо Зеппельт: «Бах был недоволен решением Путина о назначении Мутко на пост вице-премьера»

    Теги Виталий Мутко допинг Владимир Путин МОК Томас Бах Хайо Зеппельт

    Немецкий журналист Хайо Зеппельт заявил, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах недоволен назначением Мутко на пост вице-премьера.

    «Разговоры в МОК: Бах был недоволен решением Путина о назначении Мутко, которого подозревают в скрытии положительных проб, вице-премьером России. Пострадают ли их отношения?» – написал Зеппельт.

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