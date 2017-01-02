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    Гараничев не вошел в состав сборной России на этап Кубка мира в Оберхофе

    Теги Кубок мира сборная России Антон Шипулин Екатерина Глазырина Евгений Гараничев Дмитрий Малышко Антон Бабиков Максим Цветков Ирина Услугина (Трусова) Татьяна Акимова (Семенова) Ульяна Кайшева Ольга Подчуфарова Юрий Шопин Матвей Елисеев

    Стал известен состав российской команды на четвертый этап Кубка мира, который пройдет в немецком Оберхофе с 5 по 8 января. 

    Мужчины: Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Юрий Шопин, Дмитрий Малышко.

    Планируется, что Евгений Гараничев выступит на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. 

    Женщины: Татьяна Акимова, Ольга Подчуфарова, Екатерина Глазырина, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина.

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