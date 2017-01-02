Гараничев не вошел в состав сборной России на этап Кубка мира в Оберхофе

Стал известен состав российской команды на четвертый этап Кубка мира, который пройдет в немецком Оберхофе с 5 по 8 января.

Мужчины: Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Юрий Шопин, Дмитрий Малышко.

Планируется, что Евгений Гараничев выступит на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Женщины: Татьяна Акимова, Ольга Подчуфарова, Екатерина Глазырина, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина.