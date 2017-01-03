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    Результаты перепроверки проб россиян с Игр-2014 в Сочи будут известны через один-два месяца

    Теги Сочи-2014 допинг МОК сборная России сборная России жен Герхард Хайберг

    Член Международного олимпийского комитета (МОК) Герхард Хайберг сообщил, что результаты перепроверки проб российских спортсменов, выступавших на Играх-2014 в Сочи станут известны в течение одного-двух месяцев.

    «Мы создали комиссию, которая рассмотрит дело каждого отдельного российского спортсмена, выступавшего в Сочи, применялся ли допинг. Будут исследованы все пробы, какие у нас есть.

    Это должно сделано относительно быстро, потому что уже через год у нас будет Олимпиада в Пхенчхане, и мы должны знать, что происходит», – сказал Хайберг.

    МОК объявил о перепроверке всех допинг-проб российских спортсменов с Олимпийских игр-2014 в Сочи и Игр-2012 в Лондоне после выхода второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

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