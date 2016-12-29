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    Яна Романова: «Уверена, что все мои пробы чистые, мне нечего скрывать»

    Теги Сочи-2014 сборная России жен допинг Яна Романова

    Серебряный призер Сочи-2014 Яна Романова прокомментировала информацию La Gazzetta dello Sport о том, что ее проба значится подозрительной в докладе Ричарда Макларена.

    «Я уверена, что все мои пробы чистые, мне нечего скрывать.

    Но глядя на все, что происходит сейчас вокруг нашего спорта, на все эти доклады, списки и массовые отстранения спортсменов, я понимаю, что ситуация может сложиться так, что мне придется защищаться.

    Вопрос только в том, от чего защищаться – от царапин на пробирках?» – сказала Романова.

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