Серебряный призер Сочи-2014 Яна Романова прокомментировала информацию La Gazzetta dello Sport о том, что ее проба значится подозрительной в докладе Ричарда Макларена.

«Я уверена, что все мои пробы чистые, мне нечего скрывать.

Но глядя на все, что происходит сейчас вокруг нашего спорта, на все эти доклады, списки и массовые отстранения спортсменов, я понимаю, что ситуация может сложиться так, что мне придется защищаться.

Вопрос только в том, от чего защищаться – от царапин на пробирках?» – сказала Романова.