Яна Романова: «Уверена, что все мои пробы чистые, мне нечего скрывать»
Серебряный призер Сочи-2014 Яна Романова прокомментировала информацию La Gazzetta dello Sport о том, что ее проба значится подозрительной в докладе Ричарда Макларена.
«Я уверена, что все мои пробы чистые, мне нечего скрывать.
Но глядя на все, что происходит сейчас вокруг нашего спорта, на все эти доклады, списки и массовые отстранения спортсменов, я понимаю, что ситуация может сложиться так, что мне придется защищаться.
Вопрос только в том, от чего защищаться – от царапин на пробирках?» – сказала Романова.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.