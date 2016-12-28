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    La Gazzetta dello Sport: Вилухина и Романова отстранены по докладу Макларена

    Теги Сочи-2014 сборная России жен допинг Яна Романова IBU Ольга Вилухина Ричард Макларен

    Российские биатлонистки Ольга Вилухина и Яна Романова были отстранены Междунардным союзом биатлонистов (IBU) от соревнований на прошлой неделе в связи с докладом Макларена, утверждает La Gazzetta dello Sport.

    Напомним, что IBU объявил о начале расследования в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и 29 биатлонистов, включенных во второй доклад Макларена.

    Вилухина в Сочи-2014 завоевала серебро в спринте, Романова выступала в составе эстафетной команды, которая заняла второе место.

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