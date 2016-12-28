Российские биатлонистки Ольга Вилухина и Яна Романова были отстранены Междунардным союзом биатлонистов (IBU) от соревнований на прошлой неделе в связи с докладом Макларена, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что IBU объявил о начале расследования в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и 29 биатлонистов, включенных во второй доклад Макларена.

Вилухина в Сочи-2014 завоевала серебро в спринте, Романова выступала в составе эстафетной команды, которая заняла второе место.