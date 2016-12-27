Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева прокомментировала обвинения российских биатлонистов в применении допинга.

«Спортсмен должен отвечать за то, что у него в организме? Я согласна, он отвечает. Когда ты конкретно что-то делаешь, ты отвечаешь. Должен знать, что тебе предлагают, что ты хочешь от результата.

В спорте можно достигать высот, не принимая допинг. Я никогда ничего не принимала. Если вдруг всплывет моя фамилия – это будет бред. Подам в суд на Родченкова, куда угодно. Потому что это неправда. Я всегда знаю что принимаю.

Если бы так было легко применить допинг, пополоскать горло виски и мартини. Это всё выдумка. Биатлонистам нельзя принимать никакого алкоголя», – рассказала Зайцева.