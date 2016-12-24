Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова заявила, что ей не нравится решение Международного союза биатлонистов (IBU) по докладу Ричарда Макларена.

Напомним, что Россия была лишена этапа Кубка мира в Тюмени и чемпионата мира среди юниоров в Острове, но сохранила за собой проведение ЧМ-2021 в Тюмени.

«Страны, у которых есть антидопинговые нарушения, не должны проводить соревнования. Я спокойно поеду туда, где у спортсменов нет проблем с допингом, даже в Гренландию. Мне кажется, что это плохое решение для чистого спорта», – сказала Коукалова.