Приложение «Биатлон+» для iPhone и Android – теперь с календарем и таблицами!
Сезон 2016-17 в саммо разгаре! Следить за любимыми спортсменами, гонками и турниром в целом удобнее всего с помощью приложения Биатлон+ от Sports.ru
С приложением «Биатлон+» вы получаете:
– Календарь нового сезона и общий зачет турниров
– Новости о спортсменах и всех соревнованиях
– Интервью главных звезд и тренеров
– Текстовые трансляции соревнований
– Push-уведомления о результатах, а также самых важных новостях из мира биатлона
– Статистику спортсменов
– Оперативно пополняемые галереи с яркими фотографиями
– Эксклюзивные блоги и материалы болельщиков
– Широкие возможности для общения с другими болельщиками биатлона
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