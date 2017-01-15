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    Sports.ru

    Приложение «Биатлон+» для iPhone и Android – теперь с календарем и таблицами!

    Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев Металлург Мг Сибирь Локомотив Северсталь Трактор Амур Автомобилист Торпедо Премьер-лига Россия Урал Томь Кубок мира Sports.ru КХЛ Барыс Югра Адмирал мобильные приложения

    Сезон 2016-17 в саммо разгаре! Следить за любимыми спортсменами, гонками и турниром в целом удобнее всего с помощью приложения Биатлон+ от Sports.ru

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    С приложением «Биатлон+» вы получаете:

    – Календарь нового сезона и общий зачет турниров

    – Новости о спортсменах и всех соревнованиях

    – Интервью главных звезд и тренеров

    – Текстовые трансляции соревнований

    – Push-уведомления о результатах, а также самых важных новостях из мира биатлона

    – Статистику спортсменов

    – Оперативно пополняемые галереи с яркими фотографиями

    – Эксклюзивные блоги и материалы болельщиков

    – Широкие возможности для общения с другими болельщиками биатлона

    Скачать на iPhone / iPad

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