Приложение «Биатлон+» для iPhone и Android – теперь с календарем и таблицами!

Сезон 2016-17 в саммо разгаре! Следить за любимыми спортсменами, гонками и турниром в целом удобнее всего с помощью приложения Биатлон+ от Sports.ru

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С приложением «Биатлон+» вы получаете:

– Календарь нового сезона и общий зачет турниров

– Новости о спортсменах и всех соревнованиях

– Интервью главных звезд и тренеров

– Текстовые трансляции соревнований

– Push-уведомления о результатах, а также самых важных новостях из мира биатлона

– Статистику спортсменов

– Оперативно пополняемые галереи с яркими фотографиями

– Эксклюзивные блоги и материалы болельщиков

– Широкие возможности для общения с другими болельщиками биатлона

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