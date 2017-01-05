Настраивайте нужные только вам лиги в главном футбольном приложении страны
Обновленное приложение «Футбол+» от Sports.ru позволяет настроить нужные вам лиги прямо в меню, чтобы получать весь контент по ним в один тап.
Приложение «Футбол+» это:
– Футбольная картина дня – новости из 700 источников по всему миру;
– Настраиваемое меню: выбирайте интересующие вас турниры – следите за ними особенно внимательно;
– Расписание, календари, трансляции, видео и результаты матчей 95 футбольных турниров;
– Самый полный каталог футбольной статистики в режиме онлайн;
– Турнирные таблицы, бомбардиры, ассистенты, сводная статистика более чем по 1000 клубов и 100 000 игроков;
– Лучшие тексты, интервью и репортажи от ведущих футбольных журналистов;
– Эксклюзивные блоги и материалы пользователей об РФПЛ, АПЛ, чемпионате Испании, Италии, России, чемпионате Германии и других турниров;
– Широчайшие возможности для общения с другими болельщиками – комментарии, блоги, статусы, рейтинговая система и многое другое.
Все это в главном приложении футбольного болельщика – «Футбол+» от Sports.ru
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