Настраивайте нужные только вам лиги в главном футбольном приложении страны

Обновленное приложение «Футбол+» от Sports.ru позволяет настроить нужные вам лиги прямо в меню, чтобы получать весь контент по ним в один тап.

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Приложение «Футбол+» это:

– Футбольная картина дня – новости из 700 источников по всему миру;

– Настраиваемое меню: выбирайте интересующие вас турниры – следите за ними особенно внимательно;

– Расписание, календари, трансляции, видео и результаты матчей 95 футбольных турниров;

– Самый полный каталог футбольной статистики в режиме онлайн;

– Турнирные таблицы, бомбардиры, ассистенты, сводная статистика более чем по 1000 клубов и 100 000 игроков;

– Лучшие тексты, интервью и репортажи от ведущих футбольных журналистов;

– Эксклюзивные блоги и материалы пользователей об РФПЛ, АПЛ, чемпионате Испании, Италии, России, чемпионате Германии и других турниров;

– Широчайшие возможности для общения с другими болельщиками – комментарии, блоги, статусы, рейтинговая система и многое другое.

Все это в главном приложении футбольного болельщика – «Футбол+» от Sports.ru

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