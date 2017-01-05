Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Настраивайте нужные только вам лиги в главном футбольном приложении страны

    Теги Спартак ЦСКА Зенит Бавария Ростов Рубин Милан Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Ювентус Манчестер Сити Премьер-лига Россия премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид серия А Италия примера Испания Лига чемпионов Лига Европы Арсенал Sports.ru Краснодар мобильные приложения

    Обновленное приложение «Футбол+» от Sports.ru позволяет настроить нужные вам лиги прямо в меню, чтобы получать весь контент по ним в один тап.

    Скачать на Android

    Скачать на iPhone/iPad

    Приложение «Футбол+» это:

    – Футбольная картина дня – новости из 700 источников по всему миру;

    – Настраиваемое меню: выбирайте интересующие вас турниры – следите за ними особенно внимательно;

    – Расписание, календари, трансляции, видео и результаты матчей 95 футбольных турниров;

    – Самый полный каталог футбольной статистики в режиме онлайн;

    – Турнирные таблицы, бомбардиры, ассистенты, сводная статистика более чем по 1000 клубов и 100 000 игроков;

    – Лучшие тексты, интервью и репортажи от ведущих футбольных журналистов;

    – Эксклюзивные блоги и материалы пользователей об РФПЛ, АПЛ, чемпионате Испании, Италии, России, чемпионате Германии и других турниров;

    – Широчайшие возможности для общения с другими болельщиками – комментарии, блоги, статусы, рейтинговая система и многое другое.

    Все это в главном приложении футбольного болельщика – «Футбол+» от Sports.ru

    Скачать на Android

    Скачать на iPhone/iPad

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться