«Локомотив» неожиданно для букмекеров завоевал бронзу РПЛ. Перед сезоном на финиш «железнодорожников» в топ-3 давали 20% вероятности
«Локомотив» стал бронзовым призером Мир РПЛ-2025/26.
Перед сезоном букмекеры котировали «железнодорожников» лишь шестыми фаворитами. Коэффициент на их финиш в топ-3 составлял 5.00, это примерно 20% вероятности.
Выше оценивались шансы «Зенита» (1.07), «Краснодара» (1.70), «Спартака» (1.70), «Динамо» (2.30) и ЦСКА (2.55).
На первое место «Родины» давали 1%. Ожидания и реальность в Первой лиге
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Конечно многие уйдут в рос клубы, в Европу пару игроков, но это тоже неплохо в Газпром лиге только так прогрессировать
Что вам понра в этом сезоне в Локо?
Хватит лить грязь на другие команды, лучше похвалить игроков локомотива
Ну и 2.3 на Динамо - не менее смешная шутка 😆