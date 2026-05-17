«Локомотив» неожиданно для букмекеров завоевал бронзу РПЛ. Перед сезоном на финиш «железнодорожников» в топ-3 давали 20% вероятности

«Локомотив» стал бронзовым призером Мир РПЛ-2025/26.

Перед сезоном букмекеры котировали «железнодорожников» лишь шестыми фаворитами. Коэффициент на их финиш в топ-3 составлял 5.00, это примерно 20% вероятности.

Выше оценивались шансы «Зенита» (1.07), «Краснодара» (1.70), «Спартака» (1.70), «Динамо» (2.30) и ЦСКА (2.55).

На первое место «Родины» давали 1%. Ожидания и реальность в Первой лиге

Локо молодцы со своим составом выжали максимум , а Спартак в очередной раз дно пробил, им все блюдечке преподнесли…Барко даже не выпустили, как будто сливали бронзу
Да ладно, с рос игроками это ещё очень и очень хороший вариант, ротенберг молодец, и Галактионова можно похвалить. Этот сезон игрокам дал много, и тренер стал мудрее.
Конечно многие уйдут в рос клубы, в Европу пару игроков, но это тоже неплохо в Газпром лиге только так прогрессировать

Что вам понра в этом сезоне в Локо?
Хватит лить грязь на другие команды, лучше похвалить игроков локомотива
Борю пока особо хвалить не за что. То что пригласил Билла и Босса в клуб хорошо. Но от него все ждут новых финансов. У папки возьмëт или спонсоров найдëт, болелам пофигу. Ну и за изменения в пресс-службе тоже можно похвалить, сейчас вся эта медийная движуха реально важна.
Я бы не хотел увеличения бюджета, админ ресурс тоже мимо, хочу настоящий локо, с воспитанниками и рос игроками на перспективу
Хороший результат. На места выше силы этого состава не хватает, так что выжали максимум
Спасибо команде и тренеру за сезон! Если бы перед стартом сказали, что Локо будет третьим, не поверил бы. Давно не были в медалях. Красавцы!
Как это неожидано? В этом сезоне ЛОКО ниже 3-го места не отпускался! Поэтому, его и занял!
Спасибо Локо. Могли конечно и лучше... но как есть. И на ближайщее время это боюсь потолок.
Да! Заклятые враги поднесли кумирам спартачей третье место на блюдечке с голубой каёмочкой! Но спартаковские звёзды гордые - не взяли подарок от заклятых врагов! Молодцы спартаковские дрова!
Локомотив красавцы. Рад их бронзе!
Только идиот мог дать 1.7 на победу сраптака в чемпионате 🤣
Ну и 2.3 на Динамо - не менее смешная шутка 😆
