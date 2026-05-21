PRIME SQUAD провел первый драфт при поддержке «Лиги Ставок». Победитель — игрок без профессионального опыта

В Москве прошел первый драфт медиафутбольной команды PRIME SQUAD, организованный при поддержке генерального партнера клуба — букмекерской компании «Лига Ставок».

Интерес к проекту оказался высоким: клуб получил более 500 заявок со всей страны. После предварительного отбора на финальный просмотр в «Лужниках» пригласили 100 участников. За драфтом следили тренеры PRIME SQUAD и медийные игроки команды.

Победителем стал Никита Трусов. Ранее он не играл на профессиональном уровне, но по итогам просмотра получил место в составе PRIME SQUAD. Уже в ближайшее время Трусов отправится вместе с командой в Абхазию на выставочный матч 5-го тура МФЛ против «Народной команды». Там он может дебютировать за клуб.

«Мы изначально хотели сделать драфт не просто как шоу, а реальной возможностью для ребят проявить себя. История Никиты — лучшее подтверждение, что этот формат работает. Для нас это только первый шаг: планируем проводить такие просмотры и дальше», — сказал президент PRIME SQUAD Владислав Ослоновский.