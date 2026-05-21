Несколько дней назад жители Москвы, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода заметили надписи «Барселона, проиграй». Оказалось, это букмекерская компания продолжает свою войну против каталонцев.

Неожиданно появившиеся в Москве, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге баннеры и граффити против футбольной «Барселоны» — дело рук PARI. Компания продолжает борьбу против каталонцев и их доминирования в Испании.

Остался последний тур Ла Лиги, и пусть сине-гранатовые уже забрали титул, но сбить с них спесь все еще можно. Тем более в 36-м туре каталонцы уступили «Алавесу», и PARI это очень понравилось. Теперь буки ждут очередной осечки в матче с «Валенсией».

Ранее PARI решила объединить всех хейтеров сине-гранатовых, которые также устали от постоянных побед Ламина Ямаля и компании. PARI выступил против «Барсы», и тысячи игроков поддержали бука.

Баннеры и плакаты в городах России против «Барсы» — это призыв для всех фанатов, которые также готовы дать отпор каталонцам. Общими усилиями удалось накликать первое за долгое время поражение «Барселоны» в Ла Лиге.

В матче с «Алавесом» клубу «PARI против «Барсы» в том числе помогло «Проклятье Дрейка». Клиенты компании призвали на помощь популярного рэпера, который известен тем, что хоронит команды ставками на них. А все участники акции против каталонцев получат от PARI в подарок испанские вина за ставки на победу «Алавеса».