50 самых больших действующих контрактов НБА

Пересчитываем гектомиллионеров.

Межсезонье НБА подходит к концу, и за прошедшие несколько месяцев денежный ландшафт лиги слегка видоизменился. Перед стартом нового сезона нужно ответить на ежегодно возникающий вопрос – кто самые дорогие баскетболисты мира?

Каждый год я стараюсь обновить подход к такому рейтингу – вместо банального перечисления самых высокооплачиваемых баскетболистов или самых дорогих сделок лета (все это легко гуглится) дать читателям дополнительную информацию, новый ракурс на заработок звезд, ролевиков, новичков НБА.

В этот раз – эдакая комбинация самых больших зарплат в сезоне-24/25 и новых подписаний, переподписаний и продлений по общей сумме: я расставил игроков в рейтинге исходя из того, сколько они еще должны получить по текущим контрактам до их истечения. Некоторые из контрактов были подписаны только что, некоторые – несколько лет назад, некоторые цифры резко скакнут только с 2025-го.

В наступающем сезоне 50 баскетболистов заработают более 30 млн долларов: от двукратного обладателя перстня НБА + золота ОИ в один год Дрю Холидэя и ворвавшегося в этот топ-50 благодаря бонусу за обмен из «Нью-Йорка» Джулиуса Рэндла – до Стефа Карри, который первым в баскетболе преодолевает отметку в 55 млн за сезон и не отдает первую строчку по зарплате кому-то другому с 2017-го.

Но далеко не все из этих 50 попадают в наш сегодняшний топ-50 – рейтинг игроков, у кого прямо сейчас гарантировано не менее 100 млн за следующие несколько сезонов (от 2 до 6). Поэтому в списке нет истекающего контракта Бена Симмонса на 40 млн. Нет двух игроков из топ-20 по текущей зарплате (Руди Гобера и Фреда Ванвлита). Нет Кайри Ирвинга, которому год назад побоялись давать контракт дольше, чем на три сезона. Нет Де’Аарона Фокса, отказавшегося от продления контракта на 165 млн этим летом, чтобы подписать более выгодное следующим.

И нет Джордана Пула. 96 млн на следующие три года, конечно, ужасают, но контракт Пула не преодолеет нужный для топа порог в 100 млн. Если только, конечно, вы не верите, что Джордан заработает бонусы, которые ему полагаются в случае признания MVP или Лучшим оборонительным игроком НБА.

Игроки в рейтинге расставлены по общей сумме гарантированного* остатка контракта, а не по среднегодовой зарплате – хотя бы потому, что среднюю в НБА, в отличие от НХЛ, никогда** не смотрят и нигде не учитывают, только фактические выплаты. А цифра рядом с именем – место в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков предстоящего сезона. Вы можете заметить, насколько эти два зарплатных рейтинга – текущий и «перспективный» – не совпадают.

* об одном исключении поговорим отдельно

** практически никогда. «Поправка Аринаса» уже 8 лет как никем не используется, а включалась лишь трижды за все свое 19-летнее существование

Рейтинг наверняка обновится уже в ближайшие дни – до 21 октября будут еще продления контрактов новичков (Гидди, Шенгюн, Джейлен Грин и др.), а в течение сезона – и ветеранов, чьи соглашения подходят к концу.

57. Ник Клэкстон, «Бруклин» – 100 млн до 2028

Центровой может к концу сезона выпасть из списка гектомиллионеров (гекто- = 100х), небольшую часть от своей сотни ему еще предстоит заработать в виде бонусов.

11. Джимми Батлер, «Майами» – 101 млн до 2026

14. Леброн Джеймс, «Лейкерс» – 101 млн до 2026

4. Кевин Дюрэнт, «Финикс» – 106 млн до 2026

Три пожилых суперзвезды с похожими контрактами, но в разных ситуациях. Леброн и Джимми могут выйти на рынок свободных агентов уже следующим летом; у Кевина нет никаких опций. Дюрэнт беседует с «Финиксом» о возможном продлении контракта еще на третий год; Батлер и «Хит», похоже, охладели друг к другу. И эти двое заключили свои контракты еще в 2021-м; Леброн же переподписался на 1+1 с «Лейкерс» в этом июле.

И переподписался на самых выгодных для себя условиях: получил не только опцию игрока, но и редчайшее право вето на обмен; пристроил сына в команду; а еще может хвастаться, что взял не максималку, а сделал клубу скидку, помог влезть под второй «жесткий потолок». И каков же размер скидки? 4 млн за два года. Это меньше, чем гарантированный контракт Бронни Джеймса (5,4 млн).

34. Шэй Гилджес-Александер, «Оклахома», и Майкл Портер, «Денвер» – 115 млн до 2027

Ограничения по максимальной зарплате. Почти полное отсутствие возможностей для пересмотра суммы в контракте. Все это приводит к таким ситуациям: два игрока совсем разного калибра получают одинаковые деньги, вплоть до цента. Один из лучших игроков НБА Гилджес-Александер технически не мог бы получать больше, свой супермакс на 300+ он еще подпишет, но только в 2026-м. С другой стороны – Портер, никак не прогрессирует в звезду, с россыпью самых проблемных братьев, но с классным агентом, уговорившим в 2021-м скупердяйский «Денвер» на самый большой контракт из доступных.

28. Деджонте Мюррей, «Новый Орлеан» – 126 млн до 2028

За одну минуту Мюррей вскочил с 67-го места по заработку в сезоне-24/25 сразу в топ-30: ему выплатили 12 млн торгового бонуса благодаря обмену из «Атланты» в «Новый Орлеан».

85. Джарретт Аллен, «Кливленд» – 131 млн до 2029

Ближайшие два года Аллен будет зарабатывать по 20 млн – поэтому он только 85-й в НБА. Но потом вступит в силу уже подписанное продление на 91 млн.

52. Джерами Грант, «Портленд» – 132 млн до 2028

Куча денег, но при этом Грант не самый высокооплачиваемый игрок клуба: Деандре Эйтон (34 млн) зарабатывает на 4 млн в год больше. Но у Эйтона осталось всего два года по контракту.

73. Джейден Макдэниелс, «Миннесота» – 133 млн до 2029

В прошлом сезоне Джейден вообще был 243-м по зарплате, потому что был на скромном контракте новичка. А теперь зарплата выросла в 6 раз.

50. Дрю Холидэй, «Бостон» – 134 млн до 2028

Еще до оформления титула «Селтикс» продлили контракт с одним из самых полезных ветеранов этого десятилетия. Дрю 34, но он все еще стоит каждого цента.

54. Девин Васселл, «Сан-Антонио» – 135 млн до 2029

Любимый сказ о росте зарплат: легенда САС Ману Джинобили за всю карьеру заработал меньше (130), чем Васселл по одному только этому пятилетнему контракту.

17. Лука Дончич, «Даллас», Зак Лавин, «Чикаго», и Трэй Янг, «Атланта» – 138 млн до 2027

В следующем году Лука побьет рекорд НБА по размеру нового контракта (345 млн на пять лет), а пока соседствует в рейтинге с Янгом и Лавином. Первому уже не о супермаксе надо думать, а как не пойти на понижение зарплаты через два-три года. Второму – просто о том, как бы доиграть до конца контракта.

84. Деррик Уайт, «Бостон» – 146 млн до 2029

У X-фактора чемпионской команды-2024 со следующего лета вступит в силу продление на 126 млн – максимально возможное без выхода на рынок, и боссы «Селтикс» явно рады, что Уайт согласился на это предложение сейчас, а не стал свободным агентом в 2025-м.

6. Кавай Ленард, «Клипперс» – 149 млн до 2027

5. Брэдли Бил, «Финикс» – 161 млн до 2027

12. Дэмиан Лиллард, «Милуоки» – 161 млн до 2027

Еще один комплект из трех ветеранов с контрактами, которые кажутся сопоставимыми только на первый взгляд. Теперь – срок в три сезона.

Кавай год назад не стал просить максимум (иначе был бы с 162 млн даже на строчку выше Била и Лилларда), а также у него нет опции игрока на третий год. У Лилларда есть такая опция, а у Била и опция, и право заблокировать любой обмен, которое во всей НБА – только у него и у Леброна. Лиллард выпал из топ-10 в этом году, но в следующем будет уступать только Карри-Эмбииду-Йокичу-Дюрэнту – это включится его подписанное еще два года назад, в «Портленде», продление на 113 млн / 2 года.

Любого из этой троицы во втором раунде плей-офф мы не видели уже очень давно.

48. Иммануэл Куикли, «Торонто» – 163 млн до 2029

«Торонто» перестраивается и швыряется деньгами в молодых и перспективных. Куикли еще год назад был запасным, а теперь будет получать на уровне топов.

29. Дариус Гарлэнд, «Кливленд», Джа Морэнт, «Мемфис» и Зайон Уильямсон*, «Новый Орлеан» – 163 млн до 2028

«Детские» максималки для игроков с драфта-2019. Одинаковые суммы, одинаковые сроки, но у Зайона – тот самый контракт-исключение в топ-50. Из-за пропуска игр в его соглашении включился пункт, которого нет больше ни у кого в лиге: из гарантированного он превратился в частично гарантированный, всего 50% от зарплаты в этом сезоне и 0% - в последующие. Вернуть гарантию Зайон может, если будет держать себя в форме (+20%, если не раздавит весы на контрольных измерениях) и перестанет травмироваться (еще +40%, если проведет 41 матч в предшествующем сезоне, и по +20% за каждые дополнительные 10 игр).

Но это не значит, что теперь зарплата Зайона в «Пеликанс» может стать меньше. Либо он играет, и они платят ему все – либо он не играет, тогда в следующем году его отчисляют и не платят ничего. Радикальный сценарий, аналогов которого пока в современной истории НБА не было.

1. Стефен Карри, «Голден Стейт» – 178 млн до 2027

У Карри уже был контракт до 2026-го, но он продил его еще на год, и благодаря этому:

а) будет первым, кто заработает более 60 млн за один сезон в НБА (он же был первым в категориях 40+ и 50+) – в последний год этого контракта;

б) гарантирует себе 10 сезонов подряд на первой строчке рейтинга самых высокооплачиваемых игроков НБА – абсолютный рекорд;

в) так и остается без права вето на обмен – нюансы продления, а не переподписания контракта.

г) активирует редкое правило «over-38», из-за которого звезда «предпенсионного возраста» Стеф не мог этим летом продлиться больше, чем на 1 дополнительный год.

Подробнее обо всем этом я рассказывал в гостях у «Взял Мяч» в прошлом месяце:

(видео на YouTube , если так удобнее)

26. Домантас Сабонис, «Сакраменто» – 181 млн до 2028

Сабонис может как опуститься ниже Карри в этом рейтинге, так и подняться на пару строчек – в его контракте существенные бонусы за попадание на Матч звезд и в сборную сезона. Что-то сейчас учитывается, но может быть в итоге не получено, что-то – наоборот.

66. Джейлен Брансон, «Нью-Йорк» – 182 млн до 2029

Благодаря хорошим, можно сказать, семейным отношениям с руководством «Никс» Брансон пошел на серьезные финансовые уступки – вместо вероятного максимального контракта на 270 млн следующим летом он принял сейчас предложение на 157. Но действительно ли он отказался от 113 млн? Вообще нет. Во-первых, уже через три года Брансон сможет продлиться с «Никс» еще на 4 сезона со средней зарплатой до 80 млн в год и возместить все потери.

А во-вторых, не так долго находящийся в элите НБА Брансон совершил абсолютно просчитанный ход: взял гарантированные деньги сейчас, вычеркнул худший для себя сценарий по деньгам, а благодаря сроку и условиям контракта – оставил все дороги к лучшему.

37. Донован Митчелл, «Кливленд» – 186 млн до 2028

21. Паскаль Сиакам, «Индиана» – 189 млн до 2028

«Кэвз» и «Пэйсерс» отдавали полцарства за этих игроков не для того, чтобы отпустить. «Кливленд» не собирался оставаться с истекающим контрактом Митчелла – и логично предложил продление на 3 года и 150 млн. Донован знает, что в текущей НБА лучше сначала взять деньги, а уже потом требовать обмен – и согласился. С Сиакамом вопросов у «Индианы» тоже не возникало – время перестроек ушло, нужно платить лучшим игрокам.

Цифры кажутся гигантскими? Но оклады Митчелла и Сиакама не будут даже в топ-15 в НБА в каждом из сезонов. Все долгосрочные контракты оцениваются не в момент подписания, а через несколько лет.

43. Десмонд Бэйн, «Мемфис» – 197 млн до 2029

38. Ламело Болл, «Шарлотт», и Тайриз Макси, «Филадельфия» – 204 млн до 2029

Яркость Болла, надежность Бэйна и готовность Макси быть №3 оцениваются примерно одинаково – Бэйн не получил максималку, но может добрать до нее прописанными бонусами. Драфт-2020 (а тут и Куикли, и Васселл, и Макдэниелс) получил очень много денег по продлениям новичковых контрактов – о двух самых больших мы еще даже не говорили.

6. Пол Джордж, «Филадельфия» – 212 млн до 2028

Главный переход свободного агента этим летом – «Филадельфия» чистила платежку конкретно под такую сделку, успешно поработала с цифрами, смогла продлить Макси, переподписать Убре и добавить дешевых ветеранов в состав. Чья дешевость вроде как компенсирует явную недешевость максималки Джорджа, которому к плей-офф стукнет 35.

32. О Джи Ануноби, «Никс» – 213 млн до 2029

Джордж не стал самым дорогим свободным агентом лета-2024 по общей сумме. Этот статус отнял у него Ануноби, подписавший даже не макс – но зато контракт на 1 год длиннее. Пятый год в контракте форварда стал возможен, так как он переподписался со старой командой, а не ушел в другую, как Джордж (правда, у того и в «Клипперс» не могло быть никакого пятилетнего контракта по правилу «over-38» для пожилых игроков. Эйджизм в НБА процветает).

Вот так неоджиануноби неожиданно О Джи Ануноби стал СА №1 межсезонья НБА-2024. А все нижеупомянутые игроки в этом тексте:

• или подписывались не этим летом, а раньше;

• или продлевали действующий контракт, не будучи свободными агентами.

16. Энтони Дэвис, «Лейкерс» – 219 млн до 2028

6. Девин Букер, «Финикс», и Карл-Энтони Таунс, «Нью-Йорк» – 220 млн до 2028

12. Яннис Адетокумбо, «Милуоки» – 224 млн до 2028

2. Никола Йокич, «Денвер» – 229 млн до 2028

Вся эта огромная и разношерстная компания, кстати, входит в обе категории. Каждый заключал свою сделку еще в 2022-м или 2023-м. И – за целых два года до окончания контракта. Это новая тенденция в лиге, которая стала возможной из-за введения супермаксов семь лет назад.

Небольшие отличия в суммах? Это из-за того, когда именно продление вступало в силу (у Букера и Таунса уже вступило, у Дэвиса и Янниса – в следующем году, у Йокича – еще в прошлом), а еще зависит от того, менял ли игрок клуб. Вот Дэвис менял – и в нынешнем сезоне по зарплате не дотягивает даже до топ-15, потому что не имел права на супермакс раньше, а раз не имел – то продлевался с ЛАЛ в неоптимальных суммах.

Таунс теперь тоже в новой команде, но супермакс он успел подмахнуть еще в «Миннесоте», с ним вместе и переходит в «Никс» . Об этой великолепной калькуляторной сделке мы уже рассказывали:

Чтобы выменять Таунса, «Никс» нашли несколько лазеек в правилах (это стоило им 3 доллара)

210. Франц Вагнер, «Орландо» – 231 млн до 2030

162. Скотти Барнс, «Торонто» – 234 млн до 2030

148. Эван Мобли, «Кливленд» – 235 млн до 2030

Игроки, по текущей зарплате далекие даже от топ-100, попадают в топ-10 по общей сумме? Как это?

Такие вот правила НБА: молодые игроки первые несколько лет зарабатывают меньше среднего по лиге. Но если убеждают в профпригодности за три года, то перед четвертым сезоном по фиксированному (зависит от позиции на драфте) контракту новичка могут получить шикарное продление. Вагнер, Барнс, Мобли (а также еще один человек через пару строчек ниже) уже в сезоне-25/26 будут зарабатывать 38,7 млн, а потом еще больше, с ежегодной прибавкой в 3 млн. Еще один год надо побегать «за еду» от 7 млн (Франц) до 11 (Мобли), но огромную ипотеку в счет будущей зарплаты можно брать уже сейчас.

40. Бэм Адебайо, «Майами» – 237 млн до 2029

От ровно такого же продления, как у центрового «Хит», отказался однокурсник Бэма по Кентукки Де’Аарон Фокс из «Сакраменто» – а Бэм не постеснялся, он ведь всего лишь двукратный финалист НБА, двукратный олимпийский чемпион, один из лучших оборонительных игроков НБА. Такому и 165 млн на три года хватит.

(сарказм в сторону: у Бэма это уже второе максимальное продление подряд; Дрэймонд Грин ни разу в карьере не получал чего-то близкого к максимуму)

21. Лаури Маркканен, «Юта» – 238 млн до 2029

В 8:59 утра по Солт-Лейк-Сити 7 августа 2024-го форвард «Юты» Лаури Маркканен был 96-м по зарплате в НБА с окладом чуть выше 18 млн.

В 9:00 того же дня он вскочил сразу на 21-ю строчку – выше Кайри Ирвинга, на один уровень с Энтони Эдвардсом, сразу за Лукой Дончичем. «Юта» воспользовалась редкой возможностью – пересмотреть контракт своего игрока в сторону увеличения. Для такого нужно, чтобы совпали многие факторы (включая желание самого спортсмена, но кто же будет против) – а самое главное, чтобы у клуба было полно места под потолком зарплат на такой ход, что бывает крайне редко.

Финна сразу же и продлили на 4 дополнительных года. День для подписания выбран тоже неслучайно – поставь Лаури свою подпись на сутки раньше, и он был бы доступен для обмена в февральский дедлайн. Теперь же он точно проведет этот сезон в «Юте». А дальше «Джаз» будут смотреть, в каком направлении развиваться.

118. Кейд Каннингем, «Детройт» – 238 млн до 2030

Если максималки Барнсу, Мобли и Вагнеру были логичными, то такое же продление Каннингема было… ожидаемым. В НБА первый номер драфта всегда получает макс, если только он не совсем уж провальный (2 исключения на 14 последних лет – Беннетт и Фульц). Это вопрос статуса, а также того, что это все равно «Пистонс», у них нет других вариантов.

33. Джамал Мюррэй, «Денвер» – 244 млн до 2029

Канадец все дальше отрывается от преследователей в рейтинге «заработал в НБА больше всех, ни разу не попав на Матч всех звезд». Будет уже минимум 380 млн к концу карьеры – на 80 млн выше №2 в таком рейтинге, Тобайаса Харриса (взрыв мозга), и на 100 – №3, Си Джея Макколлума.

21. Тайриз Халибертон, «Индиана», и Энтони Эдвардс, «Миннесота» – 245 млн до 2029

Новые звезды НБА и будущие лидеры олимпийской сборной США не просто вступают в свои максимальные контракты – они вступают в супермаксимальные контракты. В прошлом сезоне они выполнили критерий для повышения зарплаты с 25% до 30% от потолка – попали в символические пятерки сезона (Эдвардс во вторую, Халибертон в третью).

Почему же они не на первой строчке? Потому что кроме супермакса есть еще и… суперпупермакс, то есть 35% от потолка.

6. Джейлен Браун, «Бостон» – 285 млн до 2029

Как раз такой суперпупер подписал год назад Браун – и хотя он потом не попал в символическую сборную в 2023/24, ему нужно было выполнить этот критерий в 2023-м, до подписания продления. С чем он успешно справился.

Кто только не ругал этот (рекордный на тот момент) контракт Брауна, но через год Джейлен стал чемпионом НБА и MVP финала и полностью оправдал статус того, кто должен получать на уровне самых ярких звезд лиги. А «Бостону» понравилось выдавать такие контракты.

2. Джоэл Эмбиид, «Филадельфия» – 300 млн до 2029

«Филадельфия» летом сделала Пола Джорджа №3 по зарплате олл-тайм после Леброна и Карри (517 млн), а заодно бросила Эмбиида в погоню за ним (№4 с 514 млн), добавив 143 млн к его текущему контракту.

По несуществующей «среднегодовой» зарплате Эмбиид сейчас даже опережает Карри примерно на 350 тысяч. Он же (на пару с Лукой) и должен заменить Стефа через три года в статусе самого высокооплачиваемого игрока… если в эти планы не вмешается Йокич. Все будет зависеть от того, как и когда серб будет подписывать новое соглашение.

40. Джейсон Тейтум, «Бостон» – 349 млн до 2030

На смену Брауну в категории «самый крупный контракт в истории лиги» приходит его одноклубник. Тейтума же сменит в следующем году (если только вдруг не будет сенсационного обмена) Лука с 345-миллионным продлением.

При этом зарплату по этому рекордному продлению (314 на 5 лет) Тейтум будет получать только со следующего сезона, и он только 40-й (!) по зарплате в этом году, ниже Ингрэма, Симмонса, Майкла Портера. А все потому, что Тейтум пролетел мимо предыдущего супермакса в 2021-м: попал в сборную сезона-2019/20 перед подписанием, но нужно-то было попадать конкретно в сборную сезона-2020/21 перед вступлением контракта в силу… такой вот парадокс правил.

Но даже с супермаксом Тейтум не попадал бы сейчас в топ-25. Зато в следующем сезоне будет делить пятое место в НБА с Дэвисом, Лиллардом и Яннисом. А также будет самым молодым в топ-20 по зарплате в лиге.

Фото: Gettyimages.ru /Megan Briggs, Todd Kirkland, Ezra Shaw, Kevin C. Cox, Stacy Revere, Mitchell Leff, Christian Petersen, Katelyn Mulcahy, Francois Nel, Megan Briggs, Gus Stark, David Berding