Стефен Карри пропустит еще минимум 5 матчей
Карри все еще не восстановился от проблем с коленом.
Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри пропустит как минимум еще пять игр из-за продолжающихся проблем с правым коленом.
«Уорриорс» проведут повторную оценку состояния Карри через 10 дней, что означает, что он не примет участия в предстоящих матчах против «Клипперс», «Рокетс», «Тандер», «Джаз» и «Буллс». Карри пропустил предыдущие 10 игр, за это время «Уорриорс» одержали 4 победы и потерпели 6 поражений.
«Это странная ситуация, – сказал Карри во время субботнего интервью. – Трудно предсказать, как именно будет проходить заживление».
Команда охарактеризовала травму Карри как синдром пателлофеморальной боли, также известный как «колено бегуна», который обычно сопровождается отеком и болью вокруг коленной чашечки.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Лучше в этом сезоне не рыпаться, шансов на победу все равно нет. А в плей-офф закончат или плей-инн - какая разница. Даже без в плофа лучше - пик выше.
ГСВ все равно не подняться из плей-инн. И не упасть. Стефа сейчас и не нужно гонять им. Хотя есть конечно Лейкерс)
Вот и сказочке конец…
Вот и сказочке конец…
Такая же мысль была написать. Там уже износ, надо игру менять не бегать, не вступать в контакт, просто бросать из под заслона как ролевик и процент бы поднялся. Но не дадут ему уйти на такую роль. Может кончится это усугублением
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем