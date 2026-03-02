Виктор Вембаньяма о жесткости «Никс»: «Я был удивлен. Они сделали нашу игру уродливой»

Вембаньяма о жесткости «Никс»: Я был удивлен. Они сделали нашу игру уродливой.

После проигрыша «Нью-Йорку » (89:114) звездный центровой «Сан-Антонио » Виктор Вембаньяма отметил, что он не ожидал такого уровня физической борьбы.

«Я был удивлен, да. Они хорошая баскетбольная команда, у них хорошие, настоящие баскетболисты. Это не какая-то противная уродливая команда, понимаете. За ними не противно смотреть, но они сделали нашу игру уродливой», – усмехнувшись, сказал центровой.

По итогам игры в активе Вембаньямы 25 очков и 13 подборов, однако он совершил 7 потерь из 22 командных.