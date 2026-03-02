Видео
Джонатан Куминга забросил «мельницу» и мощный данк левой рукой

Куминга показал эффектные броски сверху.

В матче против «Портленда» форвард «Атланты» Джонатан Куминга продемонстрировал свой атлетизм, исполнив «мельницу», а затем забросив еще один данк левой рукой.

По итогам игры на счету Куминги 20 очков (7 из 10 с игры) и 7 подборов. 

«Хоукс» разгромили «Блэйзерс» – 135:101.

Этот сезон в ГСВ тоже сильно начал, но потом снова стал Кумингой. Даже если он станет звездой (каким-то чудом), жалеть о его уходе из ГСВ нет причин.
Развод явно пошёл Кунилинге на пользу: бегает, улыбается, кайфует от игры. Не верю в его звезду, но рад, что его больше нет в ГСВ.
получше большинства данков с прошлого данк-контеста
