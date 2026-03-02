Джонатан Куминга забросил «мельницу» и мощный данк левой рукой

Куминга показал эффектные броски сверху.

В матче против «Портленда » форвард «Атланты» Джонатан Куминга продемонстрировал свой атлетизм, исполнив «мельницу», а затем забросив еще один данк левой рукой.

По итогам игры на счету Куминги 20 очков (7 из 10 с игры) и 7 подборов.

«Хоукс» разгромили «Блэйзерс» – 135:101.