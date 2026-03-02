Ви Джей Эджкомб угодил зрительнице ногой по лицу
Эджкомб случайно ударил болельщицу из первого ряда.
В одном из эпизодов матча против «Бостона» защитник «Филадельфии» Ви Джей Эджкомб нырнул за мячом в первые ряды трибун и случайно попал ногой по лицу одной из зрительниц.
Прежде чем продолжить игру, Эджкомб обнялся с женщиной и удостоверился, что с ней все в порядке.
Матч закончился поражением «Сиксерс» – 98:114. В активе Эджкомба 23 очка при 8 из 21 с игры и 5 из 11 трехочковых.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: House of Highlights
Стойкая женщина
Повезло, что просто царапина. Так можно было и нос сломать, а то и вообще в висок попасть
А если бы это был Джа Морэнт, то женщину могли бы и подстрелить вовсе
Смотрел этот момент в прямом эфире,боюсь царапиной там не обойдётся,там синяк будет приличный.
Сюткин, мы тебя узнали!
