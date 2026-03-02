Ви Джей Эджкомб угодил зрительнице ногой по лицу

Эджкомб случайно ударил болельщицу из первого ряда.

В одном из эпизодов матча против «Бостона» защитник «Филадельфии» Ви Джей Эджкомб нырнул за мячом в первые ряды трибун и случайно попал ногой по лицу одной из зрительниц.

Прежде чем продолжить игру, Эджкомб обнялся с женщиной и удостоверился, что с ней все в порядке.

Матч закончился поражением «Сиксерс» – 98:114. В активе Эджкомба 23 очка при 8 из 21 с игры и 5 из 11 трехочковых.