ЧМ-2027. Отборочный турнир. 30 очков Хезони не помогли Хорватии избежать поражения от Германии в овертайме. Польша справилась с Латвией и другие результаты
Германия обыграла Хорватию в овертайме, несмотря на 30 очков Марио Хезони.
Польша уверенно обыграла Латвию.
Чемпионат мира-2027
Отборочный турнир
Первый раунд
Группа E
Германия – Хорватия – 91:89 ОТ (22:24, 19:26, 21:17, 15:10, 14:12)
1 марта. 20.00
Кипр – Израиль – 54:83 (12:24, 17:21, 13:23, 12:15)
1 марта. 20.00
Положение команд: Хорватия – 3-1, Германия – 3-1, Израиль – 2-2, Кипр – 0-4.
Группа F
Нидерланды – Австрия – 87:88 (23:18, 27:25, 17:18, 20:27)
1 марта. 16.30
Польша – Латвия – 92:72 (23:16, 31:20, 16:18, 22:18)
1 марта. 22.30
Положение команд: Польша – 4-0, Нидерланды – 2-2, Латвия – 1-3, Австрия – 1-3.
Группа G
Финляндия – Бельгия – 78:75 (17:22, 17:15, 22:15, 22:23)
1 марта. 19.30
Франция – Венгрия – 98:79 (25:16, 30:19, 19:24, 24:20)
1 марта. 20.00
Положение команд: Финляндия – 3-1, Венгрия – 2-2, Франция – 3-1, Бельгия – 0-4.
Группа H
Чехия – Словения – 84:86 (27:21, 27:15, 9:27, 21:23)
1 марта. 20.00
Эстония – Швеция – 69:79 (22:23, 16:15, 17:13, 14:28)
1 марта. 20.00
Положение команд: Словения – 3-1, Чехия – 2-2, Эстония – 2-2, Швеция – 1-3.
Группа A
Положение команд: Испания – 3-0, Украина – 2-1, Грузия – 1-2, Дания – 0-3.
Группа B
Положение команд: Португалия – 2-1, Греция – 2-1, Черногория – 2-1, Румыния – 0-3.
Группа C
Положение команд: Турция – 3-0, Сербия – 2-1, Босния и Герцеговина – 1-2, Швейцария – 0-3.
Группа D
Положение команд: Исландия – 2-1, Италия – 2-1, Литва – 1-2, Великобритания – 1-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Даже несмотря на то, что вроде как решили вопрос с евролигой частично но в сборных по прежнему пустота , только главные патриоты своих стран едут в сборные стабильно типа Шенгелии.
Остаётся надеяться , что в футбол не придут частные лиги .
Не хочется видеть футбол сборных с третьими составами
там исландия побели литву имея -14 перед 4 четвертью