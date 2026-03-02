  • Спортс
ЧМ-2027. Отборочный турнир. 30 очков Хезони не помогли Хорватии избежать поражения от Германии в овертайме. Польша справилась с Латвией и другие результаты

Сегодня прошли восемь матчей квалификации к чемпионату мира 2027 года.

Германия обыграла Хорватию в овертайме, несмотря на 30 очков Марио Хезони.

Польша уверенно обыграла Латвию.

Чемпионат мира-2027

Отборочный турнир

Первый раунд

Группа E

Германия – Хорватия – 91:89 ОТ (22:24, 19:26, 21:17, 15:10, 14:12)

1 марта. 20.00

Кипр – Израиль – 54:83 (12:24, 17:21, 13:23, 12:15)

1 марта. 20.00

Положение команд: Хорватия – 3-1, Германия – 3-1, Израиль – 2-2, Кипр – 0-4.

Группа F

Нидерланды – Австрия – 87:88 (23:18, 27:25, 17:18, 20:27)

1 марта. 16.30

Польша – Латвия – 92:72 (23:16, 31:20, 16:18, 22:18)

1 марта. 22.30

Положение команд: Польша – 4-0, Нидерланды – 2-2, Латвия – 1-3, Австрия – 1-3.

Группа G

Финляндия – Бельгия – 78:75 (17:22, 17:15, 22:15, 22:23)

1 марта. 19.30

Франция – Венгрия – 98:79 (25:16, 30:19, 19:24, 24:20)

1 марта. 20.00

Положение команд: Финляндия – 3-1, Венгрия – 2-2, Франция – 3-1, Бельгия – 0-4.

Группа H

Чехия – Словения – 84:86 (27:21, 27:15, 9:27, 21:23)

1 марта. 20.00

Эстония – Швеция – 69:79 (22:23, 16:15, 17:13, 14:28)

1 марта. 20.00

Положение команд: Словения – 3-1, Чехия – 2-2, Эстония – 2-2, Швеция – 1-3.

Группа A

Положение команд: Испания – 3-0, Украина – 2-1, Грузия – 1-2, Дания – 0-3.

Группа B

Положение команд: Португалия – 2-1, Греция – 2-1, Черногория – 2-1, Румыния – 0-3.

Группа C

Положение команд: Турция – 3-0, Сербия – 2-1, Босния и Герцеговина – 1-2, Швейцария – 0-3.

Группа D

Положение команд: Исландия – 2-1, Италия – 2-1, Литва – 1-2, Великобритания – 1-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Немцы на тоненького проскочили
Составы конечно печаль боль в основном .
Даже несмотря на то, что вроде как решили вопрос с евролигой частично но в сборных по прежнему пустота , только главные патриоты своих стран едут в сборные стабильно типа Шенгелии.
Остаётся надеяться , что в футбол не придут частные лиги .
Не хочется видеть футбол сборных с третьими составами
проснулись...а матчи за 27 февраля что забыли...
там исландия побели литву имея -14 перед 4 четвертью
Ответ catcher69
проснулись...а матчи за 27 февраля что забыли... там исландия побели литву имея -14 перед 4 четвертью
-21 было, когда оставалось играть 7 минут
Ответ Адвокат дьявола*
-21 было, когда оставалось играть 7 минут
Точно кстати👍👍👍👍
