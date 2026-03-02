1

Зак Иди перенесет операцию на голеностопе, Брэндон Кларк выбыл еще на две недели

«Гриззлис» сообщили о предстоящей операции Иди и сроках возвращения Кларка.

«Мемфис» опубликовал обновления по состоянию игроков передней линии команды. Центровой Зак Иди перенесет операцию на левом голеностопе, а форвард Брэндон Кларк пропустит еще минимум две недели.

Иди уже оперировали 10 июня, из-за чего он пропустил начало сезона. Вернувшись в ноябре, он провел 11 матчей, но в начале декабря вновь почувствовал боль и с тех пор не играет. Сроки его возвращения станут известны после повторной операции.

Кларк не выходит на площадку с конца декабря из-за растяжения икроножной мышцы правой ноги. В клубе заявили, что для полноценного восстановления ему потребуется еще как минимум две недели. В этом сезоне он сыграл всего два матча

На данный момент «Гриззлис» с результатом 22-36 занимают 11-е место на Западе.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница инсайдера Марка Стейна в соцсети X
Кларк хрусталь с опытом, Иди похоже по той же дороге будет идти, жаль
смотришь всего лишь февраль (был), а у команды уже вовсю какой-то состав джи-лиги играет
