Кейд Каннингем набрал 29 очков и 11 передач в победной игре против «Орландо»

Каннингем помог «Пистонс» обыграть «Мэджик», набрав 29 очков.

Звездный разыгрывающий «Детройта» Кейд Каннингем стал самым результативным игроков матча против «Орландо», набрав 29 очков.

За 37 минут на паркете Каннингем реализовал 11 из 25 бросков с игры, 2 из 9 трехочковых и 5 из 6 штрафных, добавив к этому 6 подборов и 11 передач при 5 потерях.

«Пистонс» смазали первые 15 из своих трехочковых и после первой половины уступали в счете 50:57. В середине третьей четверти они впервые вышли вперед, организовали рывок 11:0 и захватили контроль над игрой, доведя ее до победы – 106:92.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Фигасе Детройт на 1ом месте идёт, ещё недавно на последнем были) вроде 2 года назад.
Ответ A.G
Фигасе Детройт на 1ом месте идёт, ещё недавно на последнем были) вроде 2 года назад.
Команда сильно прокачалась с того момента, не удивительно так то.
Рекомендуем