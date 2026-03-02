Кейд Каннингем набрал 29 очков и 11 передач в победной игре против «Орландо»

Каннингем помог «Пистонс» обыграть «Мэджик», набрав 29 очков.

Звездный разыгрывающий «Детройта » Кейд Каннингем стал самым результативным игроков матча против «Орландо », набрав 29 очков.

За 37 минут на паркете Каннингем реализовал 11 из 25 бросков с игры, 2 из 9 трехочковых и 5 из 6 штрафных, добавив к этому 6 подборов и 11 передач при 5 потерях.

«Пистонс» смазали первые 15 из своих трехочковых и после первой половины уступали в счете 50:57. В середине третьей четверти они впервые вышли вперед, организовали рывок 11:0 и захватили контроль над игрой, доведя ее до победы – 106:92.