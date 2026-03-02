НБА. «Нью-Йорк» прервал 11-матчевую победную серию «Сан-Антонио», 35+13+9 Йокича не спасли «Денвер» от проигрыша «Миннесоте», 27+17 Кеты помогли «Бостону» победить «Филадельфию» и другие результаты
1-2 марта в рамках регулярного чемпионата НБА прошли одиннадцать матчей.
«Нью-Йорк» обыграл «Сан-Антонио» (114:89) и прервал их серию из 11 побед подряд.
«Денвер» уступил «Миннесоте» (108:117), несмотря на 35 очков, 13 подборов и 9 передач Николы Йокича (15 из 26 с игры, 1 из 4 трехочковых, 4 из 6 штрафных).
«Бостона» победил «Филадельфию» (114:98), центровой «Селтикс» Неэмиаш Кета отметился 27 очками и 17 подборами (10 из 14 с игры, 7 из 10 с линии).
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Джонсон просто никакой, непонятно почему маринуют Пикетта совсем... Непонятно зачем сажать на лавку Йокича с Джамалом одновременно.
Ну и вообще сегодня отвратная командная игра, Йокич и Мюррей вдвоем играют в атаке.
В общем когда там Гордон с Уотсоном вернутся, хочется посмотреть их в полностью здоровом виде.
По сезону 2-очковые попадает на 29.8% чаще, чем штрафные.
Интересно, он дальше чем с 3 метров бросал хоть раз? ;-)