  • НБА. «Нью-Йорк» прервал 11-матчевую победную серию «Сан-Антонио», 35+13+9 Йокича не спасли «Денвер» от проигрыша «Миннесоте», 27+17 Кеты помогли «Бостону» победить «Филадельфию» и другие результаты
НБА. «Нью-Йорк» прервал 11-матчевую победную серию «Сан-Антонио», 35+13+9 Йокича не спасли «Денвер» от проигрыша «Миннесоте», 27+17 Кеты помогли «Бостону» победить «Филадельфию» и другие результаты

1-2 марта в рамках регулярного чемпионата НБА прошли одиннадцать матчей.

«Нью-Йорк» обыграл «Сан-Антонио» (114:89) и прервал их серию из 11 побед подряд.

«Денвер» уступил «Миннесоте» (108:117), несмотря на 35 очков, 13 подборов и 9 передач Николы Йокича (15 из 26 с игры, 1 из 4 трехочковых, 4 из 6 штрафных).

«Бостона» победил «Филадельфию» (114:98), центровой «Селтикс» Неэмиаш Кета отметился 27 очками и 17 подборами (10 из 14 с игры, 7 из 10 с линии).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Звёздная пара Бузелис - Ябуселис в действии!
Вот что будет с САС в плей-офф
Ответ Плейбуки Дока Риверса
Вот что будет с САС в плей-офф
Если выйдут на денвер - скорее всего да
Ответ greatst
Если выйдут на денвер - скорее всего да
Денвер - это корм будет для САС, Вемба закроет Николу, как уже делал много раз
Что-то грустно все у Денвера.
Джонсон просто никакой, непонятно почему маринуют Пикетта совсем... Непонятно зачем сажать на лавку Йокича с Джамалом одновременно.
Ну и вообще сегодня отвратная командная игра, Йокич и Мюррей вдвоем играют в атаке.
В общем когда там Гордон с Уотсоном вернутся, хочется посмотреть их в полностью здоровом виде.
Ответ kotero90
Что-то грустно все у Денвера. Джонсон просто никакой, непонятно почему маринуют Пикетта совсем... Непонятно зачем сажать на лавку Йокича с Джамалом одновременно. Ну и вообще сегодня отвратная командная игра, Йокич и Мюррей вдвоем играют в атаке. В общем когда там Гордон с Уотсоном вернутся, хочется посмотреть их в полностью здоровом виде.
Да, сейчас спад. Надо посмотреть в плей-офф. Хотя 3-1 в пользу Наггетс в итоге против Миннесоты в сезоне
Ответ Xellos
Да, сейчас спад. Надо посмотреть в плей-офф. Хотя 3-1 в пользу Наггетс в итоге против Миннесоты в сезоне
Поможет ли это... сегодня отдали 4 строчку, а дальше у Денвера тяжёлый график на конец сезона
Не в первый раз уже вижу, как Вите тяжело против Робинсона. Наверное, самый неудобный матчап в лиге для Вембы
Ответ Skeleton64
Не в первый раз уже вижу, как Вите тяжело против Робинсона. Наверное, самый неудобный матчап в лиге для Вембы
Там с запасом Дилон Брукс лидирует
Митчелл Робинсон прирождённый снайпер, конечно.
По сезону 2-очковые попадает на 29.8% чаще, чем штрафные.
Интересно, он дальше чем с 3 метров бросал хоть раз? ;-)
Ответ Алексей Виноградов
Митчелл Робинсон прирождённый снайпер, конечно. По сезону 2-очковые попадает на 29.8% чаще, чем штрафные. Интересно, он дальше чем с 3 метров бросал хоть раз? ;-)
В школе :)
Нормально так Нью-йорк прихватил в защите, 2 очка за 7 минут от Сан-Антонио
Ответ kom555
Нормально так Нью-йорк прихватил в защите, 2 очка за 7 минут от Сан-Антонио
Да я даже больше скажу - Никс показали главную слабость САС, хоть и под кольцо вообще боялись лезть при Вемби, но габаритами задавили так сказать конкретно. Это лично мое наблюдение
Ответ SergoSSS
Да я даже больше скажу - Никс показали главную слабость САС, хоть и под кольцо вообще боялись лезть при Вемби, но габаритами задавили так сказать конкретно. Это лично мое наблюдение
Да вроде не секрет, что у Сперз нет ни одного приличного игрока на 4-ке. Надо было до дедлайна Альдаму выменять, но решили, что сойдет и так :)
Чувствую, что НЮ - серьезная проверка для САС. Вроде серия побед хорошая, но в гостях в МСГ думаю, что шансы равные у команд.
Ответ Друг Джордана
Чувствую, что НЮ - серьезная проверка для САС. Вроде серия побед хорошая, но в гостях в МСГ думаю, что шансы равные у команд.
Смотрел последние их с Детройтом, Рокетс (хоть и затащили в 4 чт) и Кавс, как-то мало верится в них.
Ответ Друг Джордана
Чувствую, что НЮ - серьезная проверка для САС. Вроде серия побед хорошая, но в гостях в МСГ думаю, что шансы равные у команд.
Скорее не НЮ как проверка для Сперс, а наоборот. Не вижу вообще предпосылок, в которых они объективно сильнее САС и будут их побеждать. На текущий момент Никс на столько не стабильны, что даже не хочется их игру смотреть. Одно разочарование как обычно будет. Но за шпорами интересно наблюдать вообще, здесь даже скамейка очень добротная.
Хозяева 22 - 2 рывок это сильно!
Кэма Джонсона надо на скамейку, когда Уотсон вернется. Вообще нужно его сливать летом и постараться дать контракт Пэйтону.
За Нью-Йорк, за Никс! Сегодня важная игра, прежде всего для самих себя, после поражений Детройту и Кавс нужно самим себе доказать, что вы можете обыгрывать самых серьёзных оппонентов. А то ведь иначе зачем это всё?.. ГО НИКС!
Ответ Skeleton64
За Нью-Йорк, за Никс! Сегодня важная игра, прежде всего для самих себя, после поражений Детройту и Кавс нужно самим себе доказать, что вы можете обыгрывать самых серьёзных оппонентов. А то ведь иначе зачем это всё?.. ГО НИКС!
Кэфы равные , где подвох САС же на голову сильней ❓
Ответ Skeleton64
За Нью-Йорк, за Никс! Сегодня важная игра, прежде всего для самих себя, после поражений Детройту и Кавс нужно самим себе доказать, что вы можете обыгрывать самых серьёзных оппонентов. А то ведь иначе зачем это всё?.. ГО НИКС!
Бриджес - импотент
