НБА. «Нью-Йорк» прервал 11-матчевую победную серию «Сан-Антонио», 35+13+9 Йокича не спасли «Денвер» от проигрыша «Миннесоте», 27+17 Кеты помогли «Бостону» победить «Филадельфию» и другие результаты

1-2 марта в рамках регулярного чемпионата НБА прошли одиннадцать матчей.

«Нью-Йорк» обыграл «Сан-Антонио» (114:89) и прервал их серию из 11 побед подряд.

«Денвер» уступил «Миннесоте» (108:117), несмотря на 35 очков, 13 подборов и 9 передач Николы Йокича (15 из 26 с игры, 1 из 4 трехочковых, 4 из 6 штрафных).

«Бостона» победил «Филадельфию» (114:98), центровой «Селтикс» Неэмиаш Кета отметился 27 очками и 17 подборами (10 из 14 с игры, 7 из 10 с линии).

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.