Джефф Тиг: «Донован Митчелл лучше Энтони Эдвардса»
Джефф Тиг сравнил Донована Митчелла («Кавальерс») и Энтони Эдвардса («Вулвз»).
«Донован Митчелл лучше Энтони Эдвардса. Более сдержанный Донован Митчелл ни в чем не уступает Энтони Эдвардсу. Что Эдвардс делает лучше, чем Митчелл? Давайте будем реалистами. Донован Митчелл может набирать столько же очков, сколько Энтони Эдвардс. У Эдвардса просто хорошо язык подвешен, и он более симпатичен. Донован Митчелл же просто делает свое дело. Не особо разглагольствуя. Он спокоен. Немного другой тип личности.
Я разбираюсь в баскетболе, ребята. Митчелл лучше в трехочковых. Лучше по броскам с игры. Лучше на линии. Эффективность его бросков выше», – заявил бывший игрок НБА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Club 520 Podcast
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