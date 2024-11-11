Джефф Тиг: «Донован Митчелл лучше Энтони Эдвардса»

Джефф Тиг сравнил Донована Митчелла («Кавальерс») и Энтони Эдвардса («Вулвз»).

«Донован Митчелл лучше Энтони Эдвардса . Более сдержанный Донован Митчелл ни в чем не уступает Энтони Эдвардсу. Что Эдвардс делает лучше, чем Митчелл? Давайте будем реалистами. Донован Митчелл может набирать столько же очков, сколько Энтони Эдвардс. У Эдвардса просто хорошо язык подвешен, и он более симпатичен. Донован Митчелл же просто делает свое дело. Не особо разглагольствуя. Он спокоен. Немного другой тип личности.

Я разбираюсь в баскетболе, ребята. Митчелл лучше в трехочковых. Лучше по броскам с игры. Лучше на линии. Эффективность его бросков выше», – заявил бывший игрок НБА .