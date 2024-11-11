20

Джефф Тиг: «Донован Митчелл лучше Энтони Эдвардса»

Джефф Тиг сравнил Донована Митчелла («Кавальерс») и Энтони Эдвардса («Вулвз»).

«Донован Митчелл лучше Энтони Эдвардса. Более сдержанный Донован Митчелл ни в чем не уступает Энтони Эдвардсу. Что Эдвардс делает лучше, чем Митчелл? Давайте будем реалистами. Донован Митчелл может набирать столько же очков, сколько Энтони Эдвардс. У Эдвардса просто хорошо язык подвешен, и он более симпатичен. Донован Митчелл же просто делает свое дело. Не особо разглагольствуя. Он спокоен. Немного другой тип личности.

Я разбираюсь в баскетболе, ребята. Митчелл лучше в трехочковых. Лучше по броскам с игры. Лучше на линии. Эффективность его бросков выше», – заявил бывший игрок НБА.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Club 520 Podcast
logoКливленд
logoМиннесота
logoНБА
logoДжефф Тиг
logoДонован Митчелл
logoЭнтони Эдвардс
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Гонка за MVP». Энтони Дэвис, Джейсон Тейтум и Никола Йокич – на вершине рейтинга НБА
238 ноября, 14:59
25 лучших игроков НБА перед сезоном-24/25
10216 октября, 09:05
Финал НБА все ближе. Кто станет чемпионом?
24 мая, 05:00
Обозреватель Тим Бонтемпс: «Интересно, станет ли Эван Мобли суперзвездой или кем-то вроде Деррика Фэйворса»
810 апреля, 08:59
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Никола Йокич: «То, что я показываю хорошие цифры, является результатом работы всех в команде»
12 минут назадФото
Никола Йокич: «Кайри Ирвинг находится в Топ-5 в лиге по уровню мастерства»
129 минут назад
«Просто борьба». Дрэймонд Грин получил технический фол за удар Лу Дорта по лицу
11сегодня, 11:52Видео
Эргин Атаман восстановится к матчу Евролиги с «Маккаби» во вторник
сегодня, 11:08
Победный бросок Сергея Балашова и блок-шот Джеремайи Мартина – лучшие моменты недели в Лиге ВТБ
сегодня, 10:21Видео
Клэй Томпсон об игре с «Уорриорз»: «Еще один ноябрьский матч регулярки»
13сегодня, 09:57
Леброн Джеймс – самый возрастной игрок в истории НБА, который оформлял трипл-даблы в двух матчах подряд
15сегодня, 08:35
Зайцев, Тримбл, Мун, Агада и Найт – в символической пятерке тура Единой лиги ВТБ
сегодня, 07:59
Кендрик Перкинс: «Карьера Чета Холмгрена может сложиться лучше, чем у Виктора Вембаньямы»
16сегодня, 07:37
Джейсон Тейтум раскритиковал судей после того, как Яннис подставил ногу в момент его приземления. Свистка не последовало
28сегодня, 07:26Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Президент «Виртуса» заявил, что клуб сохранит Исайю Кординье. Игрок интересен «Реалу»
сегодня, 11:41
Уэйд Болдуин в ближайшее время не поможет «Фенербахче» из-за мышечной травмы
сегодня, 11:21
Чемпионат Греции. «Кардицас» сыграет с «Паниониосом»
сегодня, 11:04
Адриатическая лига. КРКА – ФМП, «Студентски центар» примет «Морнар Бар»
сегодня, 11:01
Чет Холмгрен: «Мне больно из-за того, что в ближайшее время не смогу помочь своим товарищам»
1сегодня, 10:49
«Сан-Антонио» может включиться в борьбу за Джимми Батлера, если он станет доступен для обмена
7сегодня, 10:30
Майкл Мэлоун о 37+18+15 от Йокича: «Теперь он будет на 5-м месте в рейтинге претендентов на MVP»
15сегодня, 09:29
Том Тибодо: «Никс» не станут хорошей командой, полагаясь только на атаку»
8сегодня, 09:06
Зрители на арене в Портленде порадовались эффектному попаданию Юки Кавамуры
сегодня, 08:56Видео
Халибертон и Матурин стали первым дуэтом в истории «Пэйсерс», представители которого набрали по 35 и более очков в одном матче
3сегодня, 08:24