Звездный разыгрывающий « » заявил, что готов стать лидером техасской команды.

Ирвинг отметил, что его стиль является нетипичным и он готов идти на жертвы ради коллектива.

«Мне нравятся похвалы и успех, но я здесь для того, чтобы вести этих парней вперед иным способом, таким, какого они раньше не видели. Это включает ситуации, когда временами я буду чувствовать себя некомфортно и становиться уязвимым.

Это то, какой я есть: сталкиваюсь с новыми вызовами, принимаю их и вдохновляю ребят рядом со мной, пока продолжаю учиться», – заявил Кайри.

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