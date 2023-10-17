Кайри Ирвинг: «Готов стать лидером «Далласа», но я буду вести этих парней вперед непривычным для них способом»

Теги Даллас НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг заявил, что готов стать лидером техасской команды.

Ирвинг отметил, что его стиль является нетипичным и он готов идти на жертвы ради коллектива.

«Мне нравятся похвалы и успех, но я здесь для того, чтобы вести этих парней вперед иным способом, таким, какого они раньше не видели. Это включает ситуации, когда временами я буду чувствовать себя некомфортно и становиться уязвимым.

Это то, какой я есть: сталкиваюсь с новыми вызовами, принимаю их и вдохновляю ребят рядом со мной, пока продолжаю учиться», – заявил Кайри.

Куда пропал Тимофей Мозгов? Большой разговор о карьере и жизни после нее

А вы знали, что Сабонис готовится принять иудаизм?

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
armageddon123456
Ничего у них с Дончичем не получится, ни-че-го...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pavel Nikolaev
года идут, а в голове все такой же бардак. Это он еще выделяется из остальных обычных травокуров чемпионата. Хорошо, что они молчат, расставляют свои топовые пятерки и базарят об этом)) Профессура
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
timson
эх а я уже начал скучать по всякой дичи от Кайри.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ильин
Зарешает сезон своим отсутствием?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий