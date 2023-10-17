Кайри Ирвинг: «Готов стать лидером «Далласа», но я буду вести этих парней вперед непривычным для них способом»
Звездный разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг заявил, что готов стать лидером техасской команды.
Ирвинг отметил, что его стиль является нетипичным и он готов идти на жертвы ради коллектива.
«Мне нравятся похвалы и успех, но я здесь для того, чтобы вести этих парней вперед иным способом, таким, какого они раньше не видели. Это включает ситуации, когда временами я буду чувствовать себя некомфортно и становиться уязвимым.
Это то, какой я есть: сталкиваюсь с новыми вызовами, принимаю их и вдохновляю ребят рядом со мной, пока продолжаю учиться», – заявил Кайри.
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