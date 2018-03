Расселл Уэстбрук не захотел отвечать на вопрос об уроках сезона-2014/15

Разыгрывающий «Тандер» во время общения с прессой не захотел отвечать на вопрос об уроках, которые дал сезон-2014/15.

в сезоне-2014/15 из-за травмы лишился Кевина Дюрэнта и не попал в плей-офф. Журналист спросил, использует ли Уэстбрук опыт того чемпионата во время нынешней борьбы за попадание в Топ-8 Запада.

«Какой сейчас год? Какой сейчас год? 2018-й? Абсолютно верно», – сказал Уэстбрук.

Russ got asked about what he learned during the 2014-15 playoff race that he can apply in 2018: “What year is this? What year is this?” pic.twitter.com/4cPo37097n