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Sports.ru NBA

    Расселл Уэстбрук не захотел отвечать на вопрос об уроках сезона-2014/15

    Теги НБА видео Расселл Уэстбрук Оклахома-Сити

    Разыгрывающий «Тандер» Расселл Уэстбрук во время общения с прессой не захотел отвечать на вопрос об уроках, которые дал сезон-2014/15.

    «Оклахома-Сити» в сезоне-2014/15 из-за травмы лишился Кевина Дюрэнта и не попал в плей-офф. Журналист спросил, использует ли Уэстбрук опыт того чемпионата во время нынешней борьбы за попадание в Топ-8 Запада.

    «Какой сейчас год? Какой сейчас год? 2018-й? Абсолютно верно», – сказал Уэстбрук.

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