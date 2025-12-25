  • Спортс
Никола Йокич: «Купер Флэгг выходит с уверенностью игрока, участвовавшего и побеждавшего в серьезных матчах»

«Наггетс» высоко оценили новичка «Мэверикс».

1-й номер драфта-2025 Купер Флэгг помог своей команде обыграть «Денвер». После игры в «Наггетс» высоко оценили молодого соперника.

«У него действительно пошла игра. Но главное – это уверенность, с которой он выходит на площадку. Его молодость не чувствуется. Он выглядит игроком с опытом серьезных матчей и побед. Очень зрелым», – заключил центровой Никола Йокич.

«Он попал сложные броски. «Трешки» под конец владений. Выходил на свои точки.

Брюс Браун навязал ему борьбу во второй половине, но не смог закрыть в ключевые моменты. Очень впечатляющее выступление. Иногда действительно хорошие игроки попадают в действительно непростых ситуациях. Именно это и произошло», – заявил главный тренер «Денвера» Дэвид Адельман.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
