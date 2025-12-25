«Милуоки» рассматривает Джерами Гранта в качестве цели для потенциального обмена
Фронт-офис «Милуоки» готовится к активным действиям на рынке обменов. По информации инсайдер Бретта Сигела, клуб намерен провести серьезную сделку, чтобы повысить конкурентоспособность команды, построенной вокруг Янниса Адетокумбо и Майлза Тернера.
Как утверждает инсайдер, руководители других клубов НБА связывают «Бакс» с форвардом «Портленда» Джерами Грантом. Некоторые источники допускают, что в рамках сделки «Милуоки» могут попытаться получить сразу двух игроков: Гранта и центрового Роберта Уильямса.
Сигел допускает, что «Бакс» могли бы предложить за этих игроков Кайла Кузму, Бобби Портиса и еще один контракт меньшего размера.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ClutchPoints
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости