12

«Милуоки» рассматривает Джерами Гранта в качестве цели для потенциального обмена

Фронт-офис «Милуоки» готовится к активным действиям на рынке обменов. По информации инсайдер Бретта Сигела, клуб намерен провести серьезную сделку, чтобы повысить конкурентоспособность команды, построенной вокруг Янниса Адетокумбо и Майлза Тернера.

Как утверждает инсайдер, руководители других клубов НБА связывают «Бакс» с форвардом «Портленда» Джерами Грантом. Некоторые источники допускают, что в рамках сделки «Милуоки» могут попытаться получить сразу двух игроков: Гранта и центрового Роберта Уильямса.

Сигел допускает, что «Бакс» могли бы предложить за этих игроков Кайла Кузму, Бобби Портиса и еще один контракт меньшего размера.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ClutchPoints
logoМилуоки
logoПортленд
logoДжерами Грант
logoНБА
возможные переходы
logoКайл Кузма
logoРоберт Уильямс
logoБобби Портис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Бакс» пытаются обменять пакет из Кузмы и Портиса на значимого атакующего игрока, среди целей – Портер и Лавин
20 декабря, 20:59
«Милуоки» хочет приобрести «игрока, способного влиять на исход матчей», присматривается к Заку Лавину
20 декабря, 11:24
Яннис Адетокумбо о лучшем совете от Кобе Брайанта: «Твоя главная слабость часто источник твоей силы»
18 декабря, 07:59
Главные новости
«Индиана» подпишет бигмена Майку Поттера и отчислит Гаррисона Мэтьюза
14 минут назад
Келел Уэйр о жестких требованиях со стороны тренеров: «Только с такими я и работал. Я к этому привык»
55 минут назад
Шакил О’Нил разнес экран в студии ESPN
сегодня, 14:59Видео
Кендрик Перкинс: «Почему «Лейкерс» не выкладываются на площадке? Они не слушают и не уважают Джей Джей Редика»
сегодня, 14:45
«Бруклин» научился защищаться. Йокич – MVP». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА
сегодня, 14:38Фото
Кевин О’Коннор: «Лейкерс» точно не избежать обменов»
сегодня, 14:30
Кендрик Перкинс: «Не ожидал, что кто-то сможет так унизить «Тандер»
сегодня, 13:59
Джейк Ларэвиа: «В «Лейкерс» сейчас разлад»
сегодня, 13:56
Кендрик Перкинс: «Никола Йокич – самый мастеровитый центровой всех времен и член первой исторической сборной белых парней»
сегодня, 13:48
Кендрик Перкинс: «Лука Дончич не упирался в защите и вернулся к постоянным жалобам арбитрам»
сегодня, 13:25
Ко всем новостям
Последние новости
«Барс-РГЭУ», скорее всего, не сможет продолжить выступление в Суперлиге
28 минут назад
«Уралмаш» завершит сотрудничество с Олегом Акрамовым, форвард будет выступать в Уфе за «Динамо»
42 минуты назад
8 игроков «Панатинаикоса» выбыли из строя из-за гриппа, матч с «Марусси», скорее всего, будет перенесен
сегодня, 14:45
Адриатическая лига. «Будучность» встретится с «Мегой», «Дубай» примет КРКА
сегодня, 13:00
Чемпионат Турции. «Тофаш» сыграет с «Бахчешехиром»
сегодня, 13:00
Чемпионат Франции. «Нантер» примет «Париж», «Бурк» встретится с «Виллербаном» и другие матчи
сегодня, 13:00
Антон Юдин о поражении от ЦСКА: «Опять дали слишком много свободы Мело Тримблу»
вчера, 21:12
Йовица Арсич после поражения от «Пармы»: «Нам нужно было выходить на площадку с большей энергией»
вчера, 17:51
Евгений Пашутин после победы над «Енисеем»: «Мы проигрывали подбор. В этом аспекте нам нужно добавлять»
вчера, 17:38
«Минуты – лучший тренер для развития игрока». Нолан Траоре может получить больше времени в «Бруклине» после уверенной игры против «Торонто»
вчера, 17:26