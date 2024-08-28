Обморок, скандал с победной табличкой, дисквалы с судами: 8 безумных драм «Ф-1» после финиша

От редакции: Привет! Вы в блоге «На максимальной скорости» – здесь переводят и рассказывают ностальгические истории о «Формуле-1». Такое заслуживает плюса, подписки и комментария! Сегодня вашему вниманию – перевод текста о восьми безумных послегоночных историй «Формулы-1»: буквально «скандалы, интриги, расследования»!

1976 год, Испания – «слишком широкий» «Макларен» Ханта

Мы начинаем с победы Джеймса Ханта, затем не победы, затем снова его победы на трассе «Харама» в начале сезона 1976 года.

Хант сошел в двух из трех первых гонок того года, но смог вернуться в борьбу, одержав убедительную победу на Гран-при Испании, опередив своего соперника из «Феррари» Ники Лауду более чем на полминуты.

Когда празднование подиума закончилось, проверки инспекторов показали, что «Макларен» Ханта был на 1,5 см шире, чем требовалось, согласно недавно введенным изменениям в правилах, что сделало его первым гонщиком, дисквалифицированным после победы в гонке «Формулы-1».

Однако «Макларен» решил подать апелляцию на это решение, и два месяца спустя первоначальный результат был восстановлен.

Хант все же угодил в неприятные цифры статистики дисквалификации в Великобритании, где он спорно начал гонку заново (и выиграл), вернувшись в боксы после инцидента на первом круге, но соперники тут же подали протест против него, и результат был аннулирован после еще одного двухмесячного ожидания.

1982 год, Бразилия – Пике теряет сознание

Гонщики «Формулы-1» часто сталкивались с изнуряющими условиями во время своих визитов на трассу «Жакарепагуа» в Рио-де-Жанейро, и гонка в 1982 году является ярким примером.

Это был последний год первой эры «граунд-эффекта» – он сделал болиды быстрее, чем когда-либо, все гонщики ощущали его последствия и столкнулись с проблемой просто добраться до клетчатого флага.

Риккардо Патрезе сошел с дистанции вскоре после середины дистанции из-за усталости, и его товарищ по команде Нельсон Пике мог сделать то же самое, выкладываясь по полной, чтобы пересечь линию финиша первым и выиграть домашнюю победу.

Пике прошел от своей машины до подиума после гонки, а затем упал в обморок. Вскоре он узнал, что дисквалифицирован (вместе с Кеке Росбергом из «Уильямса») за недовес.

1989 год, Япония — условная дисквалификация Сенны

В 1989 году на «Сузуке» прошла одна из самых драматичных гонок в истории «Формулы-1», когда ожесточенное соперничество Айртона Сенны и Алена Проста достигло точки кипения.

Вырвавшись вперед на старте, Прост изначально контролировал ситуацию впереди своего товарища по команде, но Сенна, занявший до этого поул-позицию, постепенно отыгрывался и усиливал давление, когда гонка подходила к концу.

Затем произошло столкновение в последней шикане — это вывело Проста из гонки, а Сенна с трудом вернулся на трассу, заехал в боксы за новым передним крылом и обошел Алессандро Наннини из «Бенеттона», выиграв гонку и сохранив титул.

Однако стюарды постановили: Сенна нарушил правила, пропустив шикану, когда вернулся на трассу после столкновения с Простом, что привело к дисквалификации, крупному штрафу и условному запрету участвовать в гонках сроком шесть месяцев.

1994 год, Бельгия — проблемы у Шумахера

Гонщик «Бенеттона», стараясь еще больше оторваться от Дэймона Хилла, сумел выполнить задачу и, казалось, одержал восьмую победу в 11 гонках.

Но затем последовала драма: немец был дисквалифицирован за чрезмерный износ планки на машине, что позволило Хиллу одержать победу над Микой Хаккиненом из «Макларена» и напарником Шумахера по команде Йосом Ферстаппеном.

Для Шумахера ситуация ухудшилась через пару дней, когда дисквалификация на две гонки, вынесенная ему после Гран-при Великобритании за обгон Хилла на прогревочном круге и несвоевременное отбывание штрафа была подтверждена – это означало пропуск этапов в Италии и Португалии.

Тем не менее, штраф Шумахера в Бельгии стал последним случаем дисквалификации победителя гонки, пока Расселла не постигла та же участь на той же трассе совсем недавно.

1999 год, Малайзия – боковые закрылки «Феррари»

Удивительный сезон 1999 года выдал еще один финт во время гонки на совершенно новой трассе «Сепанг» в Малайзии, где «Феррари» ненадолго потеряла свой победный дубль.

При поддержке Михаэля Шумахера, который вернулся в строй после перелома ноги в середине сезона, Эдди Ирвайн привел красные машины к победному финишу, сохранив преимущество над Микой Хаккиненом в борьбе за титул, которая сама по себе была похожа на американские горки.

Затем появились новости о том, что обе машины «Феррари» дисквалифицированы из-за нарушений, связанных с их боковыми закрылками, что означало, что «Макларен» и Хаккинен будут иметь большое преимущество перед финалом в Японии.

Однако это был не конец дела: «Феррари» обжаловал решение в суде, а позже ФИА восстановила результат Шумахера и Ирвайна.

2003 год, Бразилия – Райкконен или Физикелла?

По драматизму и путанице после гонки Гран-при Бразилии 2003 года всегда входит в топ рейтингов, учитывая, что победа досталась «Джордану», затем ее отдали «Макларену», затем вернули «Джордану».

Гонка была остановлена ​​после 56 кругов из 71-го из-за нескольких серьезных аварий с участием Марка Уэббера из «Ягуара» и Фернандо Алонсо из «Рено».

Сначала Уэббер потерял контроль над машиной на подъеме к прямой старта-финиша и врезался в ограждение, затем на обломки от его машины наехал Фернандо Алонсо и тоже сильно ударился о бетонную стену.

Джанкарло Физикелла, совершивший всего один пит-стоп, вышел в лидеры незадолго до остановки гонки и поначалу праздновал победу в закрытом парке, но Кими Райкконен в итоге был признан победителем.

Но это был не конец, поскольку подробный анализ после гонки все-таки показал: Физикелла переместился на первую позицию за два полных круга до остановки – следовательно, он был правильным победителем. На следующем этапе в Имоле трофей был передан итальянцу.

2017 год, Малайзия – Феттель и Стролл

После финиша гонки в Малайзии Себастьян Феттель и Ланс Стролл медленно проходили пятый поворот трассы «Сепанг», гонщик «Феррари» был на внешней стороне, а новичок «Уильямса» на внутренней, их траектории пересеклись, и гонщики странным образом столкнулись.

Феттель припарковался на обочине и долго шел до боксов, пока его не подобрал Паскаль Верляйн и не подвез его на своем «Заубере».

Оба гонщика, по крайней мере, сохранили свои очки, причем Феттель поднялся с конца решетки на четвертое место, а Стролл финишировал восьмым.

2019 год, Канада – Феттель ставит себе табличку победителя

В 2019 году в Канаде Феттель завоевал свою первую поул-позицию в том году, а затем боролся за победу. Он долго сдерживал «Мерседес» Льюиса Хэмилтона на трассе имени Жиля Вильнева, но ближе к концу гонки немец ошибся в третьем повороте и выехал за пределы трассы. Феттель стремительно вернулся на трассу, а Хэмилтон оказался между машиной немца и бетонной стеной, что заставило британца сбавить скорость, чтобы избежать контакта, и стюарды решили дать Себастьяну штраф в пять секунд.

Феттель сделал все возможное, чтобы создать достаточный отрыв на оставшихся кругах, но безуспешно. В закрытом парке он припарковался напротив таблички второго места, но ясно дал понять, что думает о штрафе, поменяв местами таблички P2 и P1.

Это перевод статьи Майка Сеймура с сайта formula1.com от 2 августа 2024 года.

Фото: formula1.com

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